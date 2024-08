BMW F 900 GS: la nostra prova su strada

BMW Motorrad amplia la sua gamma con la nuova F 900 GS, una moto enduro touring di fascia media che regala un’esperienza di guida puristica grazie a capacità fuoristrada, touring e di avventura ancora più sofisticate. Noi l’abbiamo provata.

La BMW F 900 GS si presenta con una carrozzeria aggiornata sia dal punto di vista estetico che tecnico, con un occhio di riguardo anche per il comfort e la sicurezza. I paramani, disponibili di serie, offrono una protezione efficace contro il vento e le intemperie, rendendo la guida più confortevole in qualsiasi condizione atmosferica. La versione GS Trophy include paramani Enduro con inserti in metallo, pensati per garantire una protezione aggiuntiva nelle condizioni più estreme.

Una delle caratteristiche distintive della F 900 GS è l’ergonomia ottimizzata per l’uso in fuoristrada. Il manubrio è stato rialzato, le pedane abbassate e il pedale del freno è stato riposizionato per essere più accessibile. Inoltre, il pedale del freno è pieghevole, garantendo un’accessibilità ottimale in tutte le situazioni. Anche il pedale del cambio regolabile si adatta perfettamente alle esigenze del pilota, sia che si viaggi con stivali da strada o da fuoristrada, in posizione seduta o in piedi. L’idea alla base di questi miglioramenti è quella di rendere il superamento dei propri limiti un’esperienza quanto più confortevole possibile.

La F 900 GS non si distingue solo per le sue doti meccaniche, ma anche per l’integrazione tecnologica. Il ConnectedRide Navigator fornisce tutte le informazioni necessarie durante il viaggio, incluse le condizioni del traffico aggiornate e indicazioni sempre precise grazie agli aggiornamenti regolari delle mappe. Il navigatore, robusto e versatile, può anche essere collegato all’app BMW Motorrad Connected, permettendo di integrare i contenuti dello smartphone direttamente sulla moto.

Sotto il profilo delle prestazioni, la BMW F 900 GS è equipaggiata con un motore bicilindrico in linea che sviluppa una potenza massima di 77 kW (105 CV) a 8.500 giri/min e una coppia di 93 Nm a 6.750 giri/min. Questo motore, con una curva di potenza ottimizzata, garantisce un’erogazione fluida e costante, ideale per affrontare sia lunghi viaggi che percorsi più tecnici. Un aspetto che rende la F 900 GS particolarmente apprezzabile è il suo peso ridotto, che si attesta a 219 kg. Questa leggerezza, ottenuta grazie a componenti alleggeriti come il serbatoio, la batteria, la coda e il silenziatore Akrapovič, si fa sentire soprattutto nei terreni più difficili come sabbia e ghiaia, dove la maneggevolezza della moto è fondamentale.

La nuova F 900 GS è disponibile in versione base in Blackstorm metallizzato, in versione modello Passion in tinta unita Yellow Sao Paulo e in versione GS Trophy in tinta unita Lightwhite solid paint/Racing Blue metallizzato.Il prezzo base è competitivo, fissato a 15.400 euro chiavi in mano. Tuttavia, per ottenere un equipaggiamento completo, è necessario puntare sul pacchetto Ride PRO, che include extra come il cambio rapido bidirezionale, il monoammortizzatore con tecnologia ESA e mappe motore personalizzabili. Con l’aggiunta di questo pacchetto, il costo totale sale a 17.700 euro.