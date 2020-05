BMW Group Usato Store: l’e-commerce per BMW e MINI

Il cambiamento imposto dalla pandemia rivoluziona il nostro modo di vivere e crea nuove necessità, aspettative ed abitudini. È in aumento la propensione all’acquisto on-line, anche di beni durevoli come un’automobile o una moto. Pertanto, la ripresa del settore auto, fortemente danneggiato (come altri) dal coronavirus, passa in maniera decisa dalla digitalizzazione.

Per dare una risposta in questo senso, il BMW Group e la sua rete di Concessionari hanno accelerato il processo di digitalizzazione, peraltro già in cima alle priorità dell’azienda prima della crisi. Infatti già a partire dal 2019 il BMW Group Italia ha iniziato lo sviluppo di un progetto che oggi risulta estremamente attuale e si concretizza nel BMW Group Usato Store, il portale ufficiale del gruppo per l’acquisto online dei veicoli usati BMW, BMWi, MINI e BMW Motorrad. Grazie a questo e-commerce il BMW Group Italia è in grado di proporre ai suoi clienti una nuova esperienza di interazione e acquisto, facile e sicura, interamente fruibile online, direttamente da casa.

Nel sito è infatti possibile visualizzare i dettagli di oltre 4.000 vetture, accedendo a tutte le informazioni relative al passato di ognuna di esse ed esplorando ogni loro caratteristica. Inoltre, sempre tramite il portale, è possibile contattare direttamente il Concessionario ufficiale presso cui si trova la vettura, per ricevere tutte le risposte necessarie. Tutto il processo di acquisto di un veicolo usato e la documentazione necessaria sono gestibili tramite il BMW Group Usato Store interamente online, senza mai dover uscire di casa. È infatti possibile personalizzare anche la consegna della vettura, che può arrivare direttamente a casa, con servizio di sanificazione incluso.