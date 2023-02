BMW IconicSounds Electric al Festival di Sanremo 2023

BMW Italia ha realizzato uno speciale progetto di comunicazione per raccontare il modo di vedere e interpretare l’elettromobilità dell’azienda, in modo emozionale e passionale, attraverso la musica, la creatività e l’arte. Lo spot, diretto da Giacomo Boeri, regista con maturata esperienza nel campo automotive e luxury, andrà in onda in esclusiva durante la programmazione del Festival di Sanremo.

Il concept creativo verte su BMW IconicSounds Electric e la rappresentazione onirica che suscita l’emozione del carattere acustico dei suoni di una BMW elettrica che sono stati riprodotti sinfonicamente da alcuni allievi dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Pietro Mianiti, e digitalmente nell’auto.

“E’ un progetto innovativo – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – che avrete modo di apprezzare a partire da domani durante la programmazione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Uno spot TV ideato e realizzato da BMW Italia in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, di cui siamo partner, e la supervisione di Renzo Vitale, il nostro Creative Director Sound, l’artista che ha creato le speciali colonne sonore delle BMW elettriche”.

“Questa iniziativa – ha poi concluso Massimiliano Di Silvestre – è la perfetta interpretazione di quello che lo scorso anno abbiamo raccontato nella mostra «The Italians’ touch» che abbiamo ospitato nella nostra House of BMW di Milano. Esprime cioè la voglia del team di BMW Italia di farsi ispirare da personaggi straordinari come Giugiaro, Michelotti, Ravaglia, Zanardi, per dare un contributo importante e significativo all’azienda in termini di innovazione e capacità di ispirare il mercato. Questo progetto di comunicazione rappresenta anche il modo migliore per iniziare le celebrazioni dei 50 anni di storia di BMW Italia che nacque nel 1973”.

“La storia – ha spiegato Carlo Botto Poala, Direttore Marketing BMW – viene rivelata passo dopo passo, lasciando la guida narrativa alla luce quale metafora di energia e tecnologia: è l’elemento cardine che collega in modo armonioso e interessante i due mondi del film, quello di una vettura elettrica (in questo caso la BMW i7) e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, fino a fonderli insieme come in una vera e propria sinfonia”.

“Il film diretto da Giacomo Boeri – ha poi proseguito Botto Poala – è un climax di ritmo e susseguirsi di immagini sempre più intense con cambi di velocità, pause e respiri dettati dai movimenti del Direttore d’orchestra che è il legame visivo tra musica e azione e dalla figura di una spettatrice che vive l’emozione del suono sia a bordo della vettura che assistendo alla rappresentazione sinfonica. Il trattamento visivo è forte e capace di rappresentare il futuro, tramite l’uso della scenografia, della fotografia e dello styling”.

Il suono interpretato dagli allievi dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti da Pietro Mianiti, è la partitura di uno dei BMW IconicSounds Electric, i suoni creati dal BMW Group per dare voce alle vetture a emissioni zero della gamma. In particolare, è stato scelto My Mode Expressive. La sua tonalità di base consiste in una nota di violino. Ad essa, si sovrappone un altro suono più acuto quando si accelera, facendo sì che la melodia cambi man mano che la velocità del veicolo aumenta. Il primo accordo completo si sente quando il veicolo raggiunge i 60 km/h, seguito da un secondo accordo completo a 120 km/h. Quando si guida a velocità costante, invece, il tono rimane lo stesso mentre il volume viene abbassato significativamente per non interferire con la percezione acustica della silenziosità del sistema di guida.