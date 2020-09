BMW Italia al fianco di “Obiettivo 3athlon” di Alex Zanardi

BMW Italia sarà al fianco di Obiettivo3 per la presentazione del nuovo progetto “Obiettivo 3athlon”. Nell’ambito della crescita sportiva e dell’apertura verso nuove discipline, Obiettivo3 si tuffa a capofitto sul paratriathlon, avviando un nuovo progetto sviluppato con il sostegno della filiale italiana della Casa di Monaco. Il progetto sarà presentato per la prima volta domenica 13 settembre nel corso del Festival della Comunicazione di Camogli. Alle 10:45, alla Terrazza Miramare, il giornalista Claudio Arrigoni condurrà l’evento dal titolo “Con Alex, per Alex. Il progetto 3athlon di Zanardi” e avrà al suo fianco gli atleti Giusy Versace e Pieralberto Buccoliero.

Obiettivo 3athlon punta ad avvicinare atleti che sono già stati avviati allo sport da Obiettivo3 verso questa disciplina in grande crescita. Un team altamente specializzato guiderà le nuove reclute, implementando la loro attrezzatura con gli ausili necessari e sostenendoli nella comprensione specifica dello sport stesso. L’esperienza della squadra di Obiettivo3 punta a migliorare anche la progettazione e costruzione dei mezzi a disposizione degli atleti, avviando una collaborazione tecnica con professionisti del settore.

La mission è quella di riuscire a reclutare una decina di atleti nel primo anno di vita del progetto, selezionandoli sia all’interno della squadra di Obiettivo3, sia tramite l’auto candidatura, attraverso l’apposito form presente nell’home page del sito di Obiettivo3. Una volta selezionati i partecipanti, il team si occuperà di metterli in pista, fornendo loro l’attrezzatura in comodato d’uso, organizzando campus formativi dedicati e pianificando la preparazione per le prime gare.

Della squadra di Obiettivo 3athlon fanno parte, gli atleti Pieralberto Buccoliero e Diego Gastaldi, il direttore sportivo di Obiettivo3 Pierino Dainese, il preparatore atletico Francesco Chiappero e il responsabile tecnico Stelios Paterakis.