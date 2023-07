BMW Italia di nuovo al fianco del Teatro alla Scala

BMW Group Italia rafforza ancora una volta la sua partnership con il Teatro alla Scala di Milano, sostenendo l’iniziativa “La Scala in città”. Dopo il grande successo della scorsa edizione a settembre, quest’anno l’evento si terrà dal 9 al 12 luglio 2023, portando ancora una volta l’eccellenza teatrale sul palcoscenico milanese.

Il programma di “La Scala in città” prevede ben 14 spettacoli gratuiti che si terranno in vari luoghi distribuiti nei nove municipi di Milano. Una delle novità più importanti di questa edizione è l’apertura con una giornata a porte aperte presso il Teatro alla Scala, dove giovani, adulti e famiglie avranno l’opportunità di immergersi nell’esperienza degli artisti e dei mestieri che rendono possibile la magia della musica e del teatro. Saranno organizzate anche due serate di danza e musica al Castello Sforzesco, oltre a nuove sedi che ospiteranno gli eventi in diversi municipi della città.

L’ingresso a tutti gli spettacoli e le iniziative sarà gratuito, ma sarà necessario prenotarsi attraverso il sito La Scala in Città. Questo permetterà al pubblico di godere delle performance offerte dal Teatro alla Scala senza alcun costo.

Gli artisti protagonisti degli spettacoli saranno i talentuosi musicisti della Filarmonica della Scala, gli artisti del Coro scaligero diretto da Alberto Malazzi e del Corpo di Ballo diretto da Manuel Legris, oltre ai cantanti solisti, al Coro di Voci bianche e alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Sarà un’occasione unica per il pubblico di apprezzare il talento di questi artisti rinomati a livello internazionale.

BMW Italia è partner del Teatro alla Scala sin dal 2002, inizialmente come “Fornitore Ufficiale” e successivamente, a partire dal 2005, come “Partner Ufficiale della Serata Inaugurale”. Dal 2016, l’azienda è diventata un “Fondatore Sostenitore” di questa prestigiosa istituzione culturale italiana. Nel corso degli anni, la collaborazione tra BMW Italia e il Teatro alla Scala ha dato vita a numerose iniziative di diversa natura, tutte finalizzate a rendere omaggio all’arte e alla cultura.