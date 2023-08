BMW Italia è Main Partner della sesta edizione di ARTEPARCO

BMW Italia conferma la sua costante dedizione alla sostenibilità e alla promozione dell’arte e della cultura nazionale attraverso la sua partnership con il progetto artistico ARTEPARCO, che ha raggiunto la sua sesta edizione nel 2023. Questa iniziativa, nata nel 2018 con l’obiettivo di portare l’arte contemporanea all’interno del suggestivo scenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è diventata nel corso degli anni un vero e proprio museo a cielo aperto, da esplorare lungo i sentieri che si dipanano dal paese di Pescasseroli.

Il progetto ARTEPARCO rappresenta un perfetto connubio tra l’arte e la sostenibilità ambientale, due pilastri fondamentali dell’identità di BMW Italia. La collaborazione della casa automobilistica con questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale, abbracciando al contempo una strategia di conservazione e valorizzazione delle risorse del territorio.

La sesta edizione di ARTEPARCO ha inaugurato il 29 luglio un’installazione site-specific intitolata “Totemi,” realizzata dal collettivo artistico Accademia di Aracne, specializzato in yarn bombing. Questa particolare forma di arte di strada utilizza colorati tessuti lavorati a uncinetto per invadere lo spazio pubblico, trasformando gli alberi in suggestive sculture. Il collettivo ha scelto due alti faggi all’inizio di uno dei sentieri del Parco come tela per la loro opera, ciascuno dei quali ospita nella sua trama il profilo stilizzato di 16 animali caratteristici della fauna locale.

Tra gli animali ritratti ci sono l’orso, il lupo, il cervo, il camoscio, la volpe, l’aquila e il gufo, ognuno dei quali ha uno sguardo intenso e accentuato che sembra seguire il visitatore. Questa scelta artistica assume un significato profondo, fungendo da monito per ricordare ai visitatori che il bosco non è solo un luogo fisico ma anche uno spettatore attento della presenza umana. Allo stesso tempo, l’installazione invita i visitatori a entrare in un rapporto rispettoso e armonioso con la natura circostante.

Il progetto ARTEPARCO, grazie al supporto di BMW Italia, continua a promuovere l’arte contemporanea in sinergia con la tutela dell’ambiente, sensibilizzando il pubblico sull’importanza di preservare e valorizzare le ricchezze naturali del territorio italiano.