BMW Italia: una i3 per Papa Francesco

Prima dell’Udienza Generale odierna, BMW Italia ha donato al Santo Padre una BMW i3. La cerimonia di consegna è stata effettuata, alla presenza di Sua Santità, dal Dr. Nicolas Peter, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile Finance di BMW Group e da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A. Erano presenti in rappresentanza della Casa di Monaco anche Maximilian Schoeberl, Executive Vice President Comunicazione, Politica e Corporate di BMW AG e Stefan Hofer, CFO di BMW Italia.

“L’azienda che ho l’onore e il privilegio di presiedere – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre – ha deciso di donare al Santo Padre una BMW i3 perché testimonia il nostro approccio olistico e circolare alla sostenibilità. Si tratta infatti di una vettura completamente elettrica che è all’avanguardia in termini di impatto ambientale sia dal punto di vista dell’uso di energia pulita in fase di produzione che di utilizzo responsabile delle risorse, fino al recycling a fine ciclo di vita. Un’automobile perfettamente in sintonia con quanto indicato dal Pontefice nella sua enciclica «Laudato si’» relativa alla tutela della “casa comune”, il nostro pianeta”.