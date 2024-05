BMW: la nuova Serie 5 Touring regina degli 81esimi Internazionali d’Italia di tennis

In occasione dell’ottantunesima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, BMW Italia presenta in anteprima nazionale la nuovissima BMW Serie 5 Touring.

La connessione tra BMW e il tennis è radicata nella condivisione di valori essenziali e universali: integrazione, stile, rispetto per l’avversario, prestazione, eleganza e la continua ricerca della perfezione. Lo sport, specialmente il tennis, funge da linguaggio globale che unisce persone di diverse nazioni, culture e background.

“Il tennis – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – rappresenta un canale privilegiato attraverso cui comunicare i nostri valori in termini di circolarità, innovazione e sostenibilità. Negli ultimi anni sono sempre di più le aziende del tennis che stanno lavorando, analogamente a quanto facciamo noi nell’automotive, per ripensare il modo di gestire il business in fase produttiva, di riciclo o utilizzo delle risorse. Penso alle nuove palline fatte con materiali di recupero, alle sacche fatte con plastica riciclata, alle nuove magliette in materiali sostenibili fino alla panchine dei giocatori alimentate da pannelli solari che possono fornire l’energia al frigo con le bibite dissetanti, fino alle realizzazione di campi da tennis con gomma riciclata”.

“Tutti questi esempi – ha proseguito Di Silvestre – sono collegati alla nostra filosofia circolare in cui concetti come RE-USE, RE-THINK e RE-CYCLE offrono esempi concreti di dove debba andare il business del futuro. Noi ne daremo dimostrazione concreta a partire dal prossimo anno con la NEUE KLASSE, una nuova generazione di modelli, prevalentemente elettrici che lanceremo sul mercato dal 2025”.

La sesta generazione della BMW Serie 5 Touring è più avanzata che mai e, per la prima volta, include una versione completamente elettrica: la BMW i5 Touring esposta al Foro Italico durante il torneo. Nessun altro brand in questo segmento offre un’automobile di questo tipo. La i5 Touring sarà disponibile in tutte le concessionarie dal prossimo 25 maggio, con un’autonomia elettrica di oltre 500 chilometri. Ma ovviamente non sarà la sola motorizzazione offerta. La gamma include modelli benzina, diesel e ibridi plug-in.