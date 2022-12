BMW M Motorsport: VR46 diventa pilota ufficiale

La squadra di piloti BMW M per la stagione 2023 si arricchisce di un celebre 21° membro. Valentino Rossi (ITA) e BMW M Motorsport hanno concordato un impegno che va oltre le presenze alle gare con il BMW M Team WRT annunciate la scorsa settimana. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, che ha chiuso la sua lunga e fortunata carriera su due ruote nell’autunno del 2021, parteciperà al Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS e alla 12 Ore di Bathurst con la BMW M4 GT3 l’anno prossimo. Parteciperà anche ad ulteriori gare e test con le auto da corsa di BMW M Motorsport.

“Valentino Rossi non ha bisogno di presentazioni. Ha fatto la storia come uno dei piloti di moto di maggior successo di tutti i tempi. Le sue vittorie in pista e la sua personalità lo hanno giustamente reso una leggenda vivente”, ha dichiarato Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport. “Ma Valentino ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota su quattro ruote. Ha dimostrato che le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa, portando tutta la sua passione, le sue capacità e il suo impegno in questo nuovo capitolo della sua carriera. È fantastico che Valentino si unisca alla nostra famiglia BMW M Motorsport come nuovo pilota ufficiale il prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare insieme – benvenuto a bordo Vale!”.

“Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale BMW M works ed è una grande opportunità”, ha detto Rossi. “L’anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team WRT con cui mi sono trovato molto bene e sono molto felice che il team WRT abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner. Ho già avuto modo di provare la BMW M4 GT3 due volte e il feeling con la vettura è molto buono. Credo che la prossima stagione potremo essere competitivi. Inoltre, BMW M Motorsport mi ha dato l’opportunità di correre con due piloti di grande talento il prossimo anno, Maxime Martin e Augusto Farfus. Ho ancora molto da imparare e da migliorare, ma spero di essere all’altezza del compito e abbastanza veloce da poter lottare durante i weekend di gara”.

Rossi ha festeggiato il suo primo titolo mondiale nella classe 125 nel 1997. Due anni dopo ha conquistato il titolo nella classe 250cc. Nel 2000 è stato promosso alla massima categoria dei Gran Premi dell’epoca, la 500cc, dove è stato incoronato campione del mondo nel 2001. Questa categoria è stata sostituita dalla MotoGP l’anno successivo, e Rossi è rimasto il metro di misura per tutti. Nel 2005 aveva già aggiunto altri quattro titoli mondiali alla sua collezione, con i titoli numero otto e nove nel 2008 e 2009. Da allora Rossi ha continuato a costantemente a lottare per la vittoria. Il “Dottore” è anche da tempo impegnato nel supportare giovani talenti con la sua VR46 Rider Academy, una “scuola” che aiuta i giovani piloti italiani con l’obiettivo di portarli in MotoGP.

Rossi ha anche preso parte a test su diverse auto da corsa, tra cui una Ferrari di Formula 1 e una Mercedes. Ha partecipato anche al rally di Monza (ITA) nel 2009 e a due gare del Campionato mondiale di rally, una nel 2006 in Nuova Zelanda e una nel 2009 in Galles. Nel 2019, Rossi ha partecipato a una gara di endurance ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Dopo essersi ritirato dalle competizioni motociclistiche dopo il finale di stagione nel 2021, Rossi ha intrapreso un nuovo capitolo di gare automobilistiche. Nella stagione 2022 ha partecipato al GT World Challenge Europe con il Team WRT.

Il nuovo anno lo vedrà gareggiare in questa serie e nella classica endurance di Bathurst (AUS) insieme ai suoi colleghi piloti ufficiali BMW M Maxime Martin (BEL) e Augusto Farfus (BRA). Il suo status di pilota ufficiale gli offre anche molte altre opzioni. Oltre agli attuali impegni, Rossi potrà partecipare a ulteriori gare e test con diverse auto da corsa di BMW M Motorsport. Il 43enne avrà anche l’opportunità di rappresentare il brand BMW M Motorsport. Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito.