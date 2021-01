BMW M2 CS Racing Cup Italy: tutto pronto per il primo “monomarca”

A partire dalla stagione 2021, BMW Italia darà vita al primo campionato monomarca M2 CS Racing Cup Italy.

In concomitanza di sei eventi del Campionato Italiano Gran Turismo sui circuiti italiani di Monza, Misano, Mugello, Imola e Vallelunga si svolgeranno le dodici gare del campionato monomarca M2 CS Racing Cup Italy.

La BMW M2 CS Racing utilizzata per il campionato è la derivazione da pista della stradale BMW M2 CS e viene venduta in Italia dai concessionari BMW certificati CUSTOMER RACING nella versione da 450 CV già in allestimento gara.

Partendo dalla base della BMW M2 CS e con la collaborazione di BMW M GmbH, gli ingegneri di BMW Motorsport hanno utilizzato molte delle intuizioni derivanti dallo sviluppo della BMW M4 GT4 per stabilire standard totalmente nuovi nella categoria inferiore.

La BMW M2 CS Racing risulta essere infatti la migliore soluzione di ingresso nel mondo delle competizioni. La nuova vettura da corsa è spinta da un motore a sei cilindri in linea con tecnologia BMW M TwinPower Turbo che, con una cilindrata di 2.979 cc nella versione da corsa, raggiunge una potenza compresa tra 280 CV e 450 CV, a seconda del Balance of Performance (BoP) della classe della competizione.

La coppia massima di 550 Nm viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 rapporti che è stato configurato per le competizioni su pista. Un altro punto forte della BMW M2 CS Racing è la gestione del motore. Come per la BMW M4 GT4, sarà controllato tramite power stick, che consentono di programmare e attivare vari livelli di potenza a seconda del Balance of Performance stabilito.

Calendario e circuiti M2 CS Racing Cup Italy :