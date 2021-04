BMW M2 CS Racing Cup Italy: tutto pronto per il via del monomarca

Il campionato monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy patrocinato da BMW Italia con il supporto di ACI Sport in qualità di promotore sportivo e di Promodrive per il supporto tecnico organizzativo, scalda i motori per l’atteso debutto in pista. Novità assoluta all’interno nel panorama del Motorsport italiano, il campionato rappresenta un palcoscenico di prestigio per Team e piloti ambiziosi che si dedicano all’automobilismo sportivo e apre la strada a giovani di talento, che avranno l’occasione di mettersi alla prova e testare le proprie capacità di guida in pista.

La stagione inaugurale del BMW M2 CS Racing Cup Italy vedrà i piloti sfidarsi in 6 appuntamenti sulle piste dei più celebri circuiti nazionali: Autodromo Nazionale di Monza; Misano World Circuit Marco Simoncelli; Autodromo Internazionale del Mugello; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola; Autodromo Vallelunga Pietro Taruffi.

Ogni tappa del campionato, pronto a scattare dal primo fine settimana di maggio, si svilupperà su due giornate e prevede lo svolgimento di due turni di prove libere per la durata complessiva di 30 minuti, due sessioni di qualifiche da 15 minuti e due gare per weekend (Gara 1 e Gara 2) da 30 minuti + 1 giro ciascuna. Sono previsti 1 o 2 piloti per vettura, a scelta del Team.

Protagonista indiscussa della competizione sarà la BMW M2 CS Racing. Sviluppata insieme alla BMW M2 CS – vettura a tiratura limitata di BMW M per uso stradale – questa nuova auto da corsa è stata progettata per l’uso in pista. La BMW M2 CS Racing è realizzata per essere utilizzata in competizioni quali la VLN Endurance Championship nel Nürburgring e TC America e nei campionati monomarca nazionali.

In stretta collaborazione con BMW M GmbH, gli ingegneri di BMW Motorsport hanno utilizzato molte delle intuizioni derivanti dallo sviluppo della BMW M4 GT4 per stabilire standard totalmente nuovi nella categoria inferiore con la BMW M2 CS Racing. Gli ausili alla guida specifici per le competizioni, come l’ABS e il DSC, garantiscono che anche i piloti alle prime armi siano in grado di gestire l’auto in modo sicuro. Di conseguenza, la BMW M2 CS Racing risulta essere la migliore soluzione di ingresso nel mondo delle competizioni.

La BMW M2 CS Racing che partecipa al BMW M2 CS Racing Cup Italy è spinta da un motore a sei cilindri in linea con tecnologia BMW M TwinPower Turbo che, con una cilindrata di 2.979 cc nella versione da corsa, raggiunge una potenza di 450 CV. La coppia massima di 550 Nm viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, appositamente configurato per le competizioni.

Il Villaggio dei Team, allestito all’insegna dell’iconico piacere di guidare BMW, contribuirà a creare un’autentica atmosfera racing e sarà composto da un minimo di 15 ad un massimo di circa 18 «box», uno per ogni Team, più uno /due box dedicati alle verifiche tecniche.

Partner tecnico del campionato sarà Michelin, fornitore ufficiale della BMW M2 CS Racing Cup Italy con gli pneumatici MICHELIN Slick 27/65-18 S9L, appositamente progettati per offrire grande costanza nella performance e assoluta affidabilità di prestazioni. Il servizio di assistenza in pista durante i weekend di gara sarà affidato alla consolidata esperienza di Michelin nel Motorsport e impegnerà tecnici appositamente preparati per rispondere al meglio alle necessità agonistiche.