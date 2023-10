BMW Motorrad: ecco il sistema di valigie Vario per la BMW R 1300 GS.

La BMW GS, con il suo originale motore boxer bicilindrico, è sinonimo di piacere motociclistico universale da oltre 40 anni. Che si tratti di touring o di lunghe distanze, di guida dinamica su strada o di viaggi fuori dai sentieri battuti, una BMW GS, e soprattutto la nuova BMW R 1300 GS, è la compagna perfetta. Anche quando si tratta di esplorare gli angoli più remoti del nostro pianeta.

Per i tour prolungati e i viaggi a lunga distanza con tanti bagagli, BMW Motorrad offre ora il sistema di valigie Vario avanzato e innovativo per la nuova R 1300 GS, composto da due valigie Vario e un bauletto Vario.

In termini di tecnologia e funzionalità, il nuovo sistema di valigie Vario definisce ancora una volta lo standard. Un altro punto di forza è che il sistema di valigie è ora elettrificato. D’ora in poi, i dispositivi elettronici come smartphone, tablet o laptop possono essere ricaricati nel vano bagagli della valigia Vario sinistra. È presente una porta di ricarica USB-A che consente la ricarica tramite la rete di bordo con una potenza di ricarica fino a 15 W (5 V / 3 A). Un’altra porta USB-A si trova nel bauletto. Inoltre, l’illuminazione integrata nelle valigie Vario e nel top case rende molto confortevoli le operazioni di carico e scarico notturne.

Un’altra novità è che le valigie Vario e il top case sono integrati nel sistema di chiusura centralizzata radio di serie della nuova BMW R 1300 GS. Inoltre, il sistema di valigie Vario comprende anche chiavi meccaniche con cui è possibile aprire e chiudere le valigie. Ad esempio, in caso di smarrimento della chiave della radio.

Il nuovo sistema di valigie offre fino a 97 litri di capacità. L’espansione delle valigie Vario aumenta il volume del bagagliaio da circa 49 l a un massimo di circa 55 l ciascuna. Il volume del bauletto aumenta da 28 a un massimo di 36 litri. Il sistema di valigie Vario può ad esempio contenere il casco BMW 7, mentre il casco BMW GS può essere inserito nel bauletto Vario. Il carico massimo per ogni valigia Vario è di 10 kg per lato, mentre il carico massimo del bauletto Vario è fissato a 6 kg. È quindi possibile caricare un peso totale di 26 kg.

Inoltre, è possibile stivare i bagagli all’esterno delle valigie Vario e sul top case Vario. È possibile fissare fino a 1 kg sul lato di ciascuna valigia Vario e altri 2 kg sul top case Vario. Si consiglia di utilizzare cinghie di tensione per fissare i bagagli supplementari. A tale scopo, sul coperchio del bauletto Vario sono presenti occhielli di fissaggio. Sono presenti occhielli di fissaggio anche sui lati delle valigie Vario.

La velocità massima consentita per la guida con il sistema di borse Vario è di 180 km/h. Il nuovo sistema di valigie Vario non è adatto ai modelli precedenti, come la BMW R 1250 GS e altri.