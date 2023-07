BMW Motorrad: ecco un contest dedicato alla R 18

Da anni, la BMW R 18 ha conquistato il cuore degli appassionati di motociclette in tutto il mondo, ispirandoli a creare affascinanti personalizzazioni. Oggi, queste opere d’arte su due ruote provenienti dai quattro angoli del pianeta avranno l’opportunità di competere in un contest internazionale dedicato proprio alle BMW R 18 e alle sue derivate.

La fase nazionale di questo emozionante concorso, denominata “R 18 Your Choice 100 years”, ha coinvolto i concessionari BMW Motorrad italiani e i migliori customizzatori del paese. Insieme, hanno realizzato splendidi e unici esemplari basati sulla BMW R 18 e le sue varianti. Tuttavia, questa gara non si ferma ai confini italiani; si spinge ben oltre, coinvolgendo una rete globale di 150 concessionari da 18 paesi diversi, che si riuniranno per dimostrare la loro creatività e abilità nella personalizzazione delle iconiche motociclette BMW R 18.

Quattro modelli della serie BMW Motorrad R 18 saranno le tela su cui i customizzatori potranno dare sfogo alla loro inventiva: R 18, R 18 Classic, R 18 B e R 18 Transcontinental. La BMW R 18, con la sua tecnologia all’avanguardia, design elegante e aerodinamico, e un perfetto equilibrio tra forma e funzione, si presenta come un autentico capolavoro di ingegneria e design. Proprio l’architettura adattabile di questa serie di motociclette è stata pensata per agevolare le conversioni e l’individualizzazione, permettendo ai customizzatori di esprimere al meglio la loro creatività.

I partecipanti al BMW Motorrad Customizing Championship 2023 avranno l’opportunità di personalizzare le loro motociclette con design e idee uniche, nonché sfruttando l’ampia gamma di parti e accessori di alta qualità offerti da BMW Motorrad. Il concorso si svilupperà in diverse fasi: le due migliori moto custom di ogni paese partecipante verranno selezionate per i Concorsi Nazionali, e le vincitrici di queste fasi potranno poi partecipare alle semifinali internazionali. Infine, una giuria di esperti selezionerà sei moto, mentre una settima sarà scelta tramite votazione pubblica per competere nella gran finale mondiale.

La competizione culminerà in un evento di portata globale, in occasione dell’apertura del BMW Motorrad Welt a Berlino il 29 settembre 2023. I vincitori del BMW Motorrad Customizing Championship 2023 riceveranno una serie di fantastici premi, tra cui l’opportunità di esporre le loro motociclette personalizzate ai principali eventi motociclistici in tutto il mondo, consentendo loro di ottenere visibilità internazionale e riconoscimento per le loro opere d’arte su due ruote.

Tra i paesi partecipanti confermati al Customizing Championship 2023 troviamo l’Australia, l’Austria, il Canada, la Cina, la Repubblica Ceca, la Francia, la Germania, l’Italia, il Giappone, il Messico, la Polonia, il Portogallo, il Sud Africa, la Spagna, la Svizzera, l’Ucraina, il Regno Unito e gli Stati Uniti.