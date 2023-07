BMW Motorrad integra Rent A Ride nella piattaforma “FUEL FOR LIFE”

La passione per le due ruote incontra l’opportunità di vivere momenti indimenticabili grazie a FUEL FOR LIFE, la piattaforma di noleggio moto che si propone come sportello unico per gli appassionati di motociclismo alla ricerca di esperienze su due ruote in ogni angolo del pianeta. Seguendo il motto “Moments becoming memories is FUEL FOR LIFE”, l’integrazione di Rent A Ride in questa piattaforma offre una vasta gamma di servizi, garantendo un’esperienza utente ottimizzata e un nuovo look and feel.

Una delle caratteristiche distintive di FUEL FOR LIFE è la sua partnership con Rent A Ride, che permette ai clienti di accedere a un’ampia selezione di moto in condizioni perfette. Con 315 partner BMW Motorrad in 26 Paesi e quasi 2.000 moto BMW disponibili per il noleggio, gli appassionati di moto possono essere certi di trovare l’offerta giusta per le loro esigenze.

Ma Rent A Ride non si limita solo al noleggio di moto da sogno per un breve periodo di tempo. La piattaforma offre anche l’opportunità di provare le moto per un periodo più lungo, consentendo ai potenziali acquirenti di prendere una decisione più informata prima di acquistare una moto.

La prenotazione delle moto è semplice e immediata grazie a un sistema in tempo reale che mostra la disponibilità delle moto desiderate e il periodo di noleggio desiderato. Gli appassionati di moto possono prenotare una BMW in pochi click e personalizzare l’esperienza aggiungendo l’equipaggiamento e gli accessori adatti al pilota, come borse o navigatori.

Uno dei vantaggi più apprezzati di Rent A Ride è la consegna professionale della moto direttamente nel luogo di prenotazione. Grazie a personale specializzato, i partner di noleggio BMW Motorrad garantiscono che i clienti ricevano la loro moto in condizioni perfette, pronte per affrontare l’avventura su strada.

Ma FUEL FOR LIFE non si ferma al noleggio di moto. La piattaforma offre un’ampia gamma di esperienze di viaggio, formazione ed eventi per gli appassionati di motociclismo di tutto il mondo. Attualmente, sono disponibili circa 50 esperienze uniche offerte da oltre 20 partner in più di 18 Paesi. Che si tratti di viaggi su strada o fuoristrada, su passi di montagna tortuosi o lungo incantevoli strade costiere, FUEL FOR LIFE offre pacchetti completi e spensierati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori più avventurosi.

Gli appassionati di moto hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni: possono partecipare a un corso di formazione in pista per provare l’adrenalina pura o avventurarsi in un corso di formazione enduro fuoristrada per acquisire competenze chiave per una guida sicura. I corsi di formazione si svolgono su piste da corsa di fama mondiale in tutta Europa o in parchi enduro selezionati.

Inoltre, gli appassionati di motociclismo possono godere di eventi speciali come le gare del Campionato Mondiale Superbike, con biglietti VIP che includono l’accesso alla pit lane e al paddock. FUEL FOR LIFE offre anche l’opportunità di partecipare a festival e altri eventi, offrendo una grande comunità di appassionati di moto l’opportunità di condividere la loro passione.