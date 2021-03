BMW Motorrad: nuove soluzioni soft luggage

Con la nuova Black Collection, BMW Motorrad aggiunge anche soluzioni soft luggage alla sua ampia gamma. Si tratta di un complemento perfetto per la moto in tutte le condizioni atmosferiche. Fedele al motto “For man and machine”, la collezione è stata sviluppata sulla base delle esigenze dei clienti di BMW Motorrad. Che si tratti di borse serbatoio, borse posteriori o borse laterali, tutti i componenti della vasta collezione sono caratterizzati da un design funzionale, innovativo e coerente. Nella vasta gamma troverete sicuramente il bagaglio perfetto per ogni occasione e avventura.

La Tank Bag Black Collection large, in resistente tessuto di poliestere rivestito in TPU offre numerosi dettagli intelligenti. Oltre alla cerniera a 2 vie con serratura gommata e idrorepellente, lo scomparto principale dispone di un’altra cerniera per espandere il volume da 13 a 18 litri. La borsa interna rimovibile con chiusura a rotolo è impermeabile. Tasche in rete sui laterali dello scomparto principale e una tasca esterna offrono ulteriore spazio.

Particolarmente pratica, la borsa è dotata di un passacavo e di uno scomparto trasparente impermeabile che permette l’uso di dispositivi tecnici con funzione touch.

La borsa è fatta su misura per le moto con forme del serbatoio molto inclinate. Si adatta perfettamente grazie ai cuscinetti in schiuma antiscivolo sul lato inferiore. La borsa viene fissata con un attacco a 3 punti specifico per moto.

Le chiusure a innesto sul davanti e sul retro consentono di montare e smontare rapidamente la borsa, ad esempio durante il rifornimento. La tracolla inclusa facilita il trasporto. Con le cinghie aggiuntive incluse, la versatile borsa da serbatoio può essere fissata anche come borsa posteriore sul portapacchi e sulla sella del passeggero. La borsa è nera con accenti blu e fodera blu per offrire una migliore visione dell’interno. La fodera è realizzata al 100% in poliestere.

Questa versione della Tank Bag Black Collection è ideale per moto da turismo e roadster. Si adatta perfettamente alle forme semicircolari del serbatoio grazie ai suoi cuscinetti in schiuma antiscivolo. La borsa è realizzata in resistente tessuto di poliestere rivestito in TPU con una borsa interna impermeabile e rimovibile con chiusura a rotolo. Lo spazio di stoccaggio all’interno può essere facilmente ampliato da 13 a 18 litri utilizzando una zip circonferenziale sullo scomparto principale.

Lo scomparto principale stesso è chiuso con una cerniera a 2 vie idrorepellente, bloccabile e gommata. Ulteriori opzioni di stoccaggio sono fornite da una tasca esterna e tasche a rete all’interno. Dettagli extra intelligenti come la canalina per i cavi o lo scomparto trasparente impermeabile compatibile con il touch completano la borsa. La borsa viene fissata con un attacco a 3 punti specifico per la moto.

Le chiusure a innesto sul davanti e sul retro consentono di montare e smontare rapidamente la borsa da serbatoio, ad esempio durante il rifornimento. La tracolla inclusa facilita il trasporto. Con le cinghie aggiuntive incluse, la versatile borsa da serbatoio può essere fissata anche come borsa posteriore sul portapacchi e sulla sella del passeggero. La borsa è nera con accenti blu e fodera blu per fornire una migliore visione dell’interno. Il materiale esterno è realizzato al 100% in poliestere con rivestimento in TPU (poliuretani).