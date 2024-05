BMW Motorrad porta in pista l’adrenalina

Dal 22 maggio al 21 settembre la Track Experience di BMW Motorrad farà tappa in quattro dei più famosi circuiti italiani. Con la Track Experience sarà possibile testare in pista la gamma supersportiva delle moto BMW, come la S 1000 R, la S 1000 XR, la S 1000 RR, la nuovissima crossover M 1000 XR, la hyper-naked M 1000 R e la potentissima superbike M 1000 RR.

A supporto di chi affronterà il test ride in pista, indipendentemente dal loro livello di esperienza, ci sarà il Team Pistard presente con i suoi piloti, protagonisti dei campionati nazionali con moto BMW. Il Team Pistard sarà disponibile per offrire un’esperienza coinvolgente, fornendo consigli su come gestire correttamente la moto e affrontare al meglio ogni tratto del circuito, garantendo il massimo divertimento in totale sicurezza.

Ogni sessione di guida sarà guidata da istruttori in piccoli gruppi, per personalizzare al massimo l’esperienza dei partecipanti che avranno la possibilità di provare le moto BMW scelte durante l’iscrizione attraverso il sito web dedicato di BMW Motorrad Italia.