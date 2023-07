BMW Motorrad presenta BMW Motorrad MetaRide

Il futuro della mobilità urbana si fa sempre più elettrico e innovativo, e BMW Motorrad sta facendo passi da gigante in questa direzione. L’ultima creazione della casa automobilistica tedesca è il BMW CE 02, un veicolo unico nel suo genere.

E per dare a tutti l’opportunità di vivere da vicino le emozioni che il CE 02 può offrire, BMW Motorrad ha creato un’esperienza digitale unica: il BMW Motorrad MetaRide.

Il BMW Motorrad MetaRide è uno spazio digitale di realtà virtuale in cui gli appassionati di moto possono immergersi completamente nell’universo del CE 02. Grazie alla tecnologia avanzata, è possibile guidare e sperimentare il veicolo sotto forma di avatar, proprio come se si fosse alla guida nella realtà fisica. Ma il MetaRide è molto più di una semplice simulazione di guida.

Questa piattaforma digitale rappresenta anche un punto di incontro tra i fan e il marchio BMW Motorrad. All’interno del MetaRide, gli utenti possono esplorare un ambiente virtuale che riproduce fedelmente il mondo reale, con la possibilità di interagire con altri partecipanti. Oltre alla prova del CE 02, gli utenti possono divertirsi con varie attività, come giocare a basket, raccogliere gettoni o personalizzare l’abbigliamento del proprio avatar.

Il BMW Motorrad MetaRide è solo l’inizio di questa nuova era di esperienze virtuali offerte da BMW Motorrad. Il marchio ha già organizzato una parte della presentazione mondiale del CE 02 all’interno del MetaRide, dimostrando come il mondo virtuale e quello reale possano interagire in modo sinergico. Durante il Pure&Crafted Festival a Berlino, gli appassionati hanno potuto partecipare all’anteprima del CE 02 sia nel mondo virtuale che in quello fisico, creando un connubio unico tra le due realtà.

L’accesso al BMW Motorrad MetaRide è reso disponibile attraverso il sito web di BMW Motorrad e i canali social media del marchio. Inoltre, è possibile entrare direttamente nel mondo virtuale tramite la piattaforma Spatial Metaverse, offrendo un’esperienza di accesso rapido e diretto a questa nuova realtà.