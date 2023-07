BMW Motorrad presenta gli Smartglasses ConnectedRide

BMW Motorrad sta rivoluzionando il mondo delle due ruote con gli Smartglasses ConnectedRide, occhiali intelligenti che combinano tecnologia all’avanguardia e sicurezza per i motociclisti. Questi occhiali da moto offrono una proiezione head-up display, già conosciuta nel settore automobilistico, che permette di visualizzare tutte le informazioni cruciali come la navigazione, la velocità e la marcia direttamente nel campo visivo del pilota, in tempo reale. Questo garantisce una guida anticipata e più sicura.

Gli Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad si collegano facilmente allo smartphone tramite Bluetooth e un’app dedicata. La proiezione può essere posizionata e le impostazioni possono essere regolate prima e durante la guida tramite il multicontroller montato sul manubrio della moto.

Oltre a migliorare l’interfaccia utente e la sicurezza durante la guida, gli smartglasses offrono un elevato livello di comfort. Il loro design è stato appositamente studiato per soddisfare le esigenze specifiche dei motociclisti. Inoltre, gli Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad possono essere adattati a diversi tipi di caschi e forme del viso, garantendo il massimo comfort anche durante i lunghi viaggi. La batteria agli ioni di litio integrata offre fino a dieci ore di autonomia.

BMW Motorrad fornisce anche due set di lenti certificate UVA/UVB insieme agli smartglasses. Un set di lenti è trasparente all’85% e può essere utilizzato principalmente con i caschi dotati di visiera oscurata. L’altro set di lenti è colorato, trasformando gli smartglasses in un paio di occhiali da sole perfetti per la guida.

Per i motociclisti che indossano gli occhiali, le lenti possono essere personalizzate e adattate alle loro esigenze visive (fino a un massimo di 4 diottrie) da un ottico attraverso un adattatore RX. Gli utenti che utilizzano lenti a contatto possono utilizzare gli smartglasses normalmente. Il set comprende anche una pratica custodia per gli occhiali e un cavo di ricarica USB per una comoda ricarica.

Con gli Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad, la tecnologia futuristica diventa finalmente parte della realtà dei motociclisti, offrendo un’esperienza di guida più sicura, confortevole e all’avanguardia.