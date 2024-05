BMW Motorrad presenta il concept BMW R20

BMW Motorrad ha svelato il suo ultimo capolavoro di design: il BMW R20 concept. Nell’ambito del rinomato Concorso d’Eleganza Villa d’Este, famoso per l’eleganza e la storicità di veicoli straordinari, BMW Motorrad ha esposto il leggendario motore Big Boxer raffreddato ad aria e olio ora con una cilindrata di 2.000 cc. Per la concept bike sono stati sviluppati nuovi coperchi delle teste dei cilindri, un nuovo copri cinghia e un nuovo radiatore dell’olio, per poter montare i tubi dell’olio parzialmente nascosti: l’occhio segue il percorso dell’aria che scorre attraverso gli imbuti di aspirazione aperti nei corpi farfallati e nei cilindri, prima di fuoriuscire attraverso l’impianto di scarico aperto e i terminali di scarico con design a megafono, creando il tipico suono Big Boxer.

Il serbatoio in alluminio ha un nuovo design e si presenta nel colore progressivo “hotter than pink” degli anni Settanta. Il concept BMW R20 è coordinato cromaticamente con i coperchi delle teste dei cilindri, il copricinghia e i fumaioli di aspirazione dell’aria in alluminio lucidato e anodizzato, nonché con il montante Paralever, il sistema di poggiapiedi e le pinze dei freni ISR in colore canna di fucile. Il fanale posteriore è stato perfettamente integrato nel sedile singolo, rivestito in Alcantara nera trapuntata e pelle a grana fine, e sottolinea l’aspetto dinamico da roadster con la sua parte posteriore compatta. Il moderno faro a LED si presenta sotto forma di anello in alluminio stampato in 3D con luce diurna integrata. Ognuno di questi dettagli contribuisce al carattere unico della concept bike e sottolinea la sua affermazione generale: il concept BMW R20 porta la cultura Big Boxer a un nuovo livello. “Il concept R20 è un’interpretazione audace del DNA di BMW Motorrad”, ha dichiarato Alexander Buckan, responsabile del design BMW Motorrad. “Combina elementi tecnici moderni con un design classico da roadster. Le sue proporzioni sovradimensionate e l’estetica minimalista le conferiscono un carattere inconfondibile”.