BMW Motorrad presenta il ConnectedRide Navigator

L’esperienza BMW Motorrad è ora accessibile ovunque e in qualsiasi momento. Le mappe e le funzioni del navigatore sono sempre all’avanguardia, grazie alla connessione Internet del dispositivo che permette gli aggiornamenti istantanei. L’utilizzo agevole del BMW Motorrad ConnectedRide Navigator tramite il multicontroller e la sua perfetta integrazione con lo smartphone ridefiniscono gli standard di questo settore di prodotto.

Il luminoso display da 5,5 pollici, perfettamente adattato ai display TFT di BMW Motorrad, garantisce una leggibilità ottimale anche alla luce diretta del sole. L’estetica e l’usabilità del BMW Motorrad ConnectedRide Navigator si fondono armoniosamente con il concetto operativo dei display TFT e del mondo BMW Motorrad in generale. La coordinazione tra i display include intensità luminosa, riflessi e rivestimenti antiriflesso. Il Navigatore si ricarica comodamente tramite la rete di bordo BMW o tramite cavo USB-C in dotazione, con una corrente di ricarica fino a 2,4 A.

Aggiornamenti, sincronizzazione cloud e compatibilità ascendente sono elementi chiave del nuovo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator. Sviluppato internamente, questo navigatore riceve gli aggiornamenti direttamente dai sistemi BMW Motorrad, notificando attivamente gli utenti sugli aggiornamenti delle funzioni e delle mappe, che vengono installati automaticamente. Basta una connessione dati online (WLAN o scheda SIM installata dall’utente), e non è necessario un collegamento a un computer.

Per mantenere sempre le informazioni sul traffico aggiornate in tempo reale, il navigatore può connettersi a un hotspot WiFi o utilizzare la scheda SIM installata dall’utente, anche durante la guida. Il BMW Motorrad ConnectedRide Navigator è parte integrante di MyBMW Cloud, consentendo agli utenti di accedere con il loro account MyBMW per sincronizzare percorsi pianificati, percorsi effettuati e altro ancora tra i vari dispositivi. È possibile pianificare itinerari personalizzati su qualsiasi dispositivo (app BMW, browser PC, ecc.), rendendoli immediatamente disponibili su tutti i dispositivi registrati. È inoltre possibile importare itinerari da altri portali di pianificazione nel BMW Cloud e utilizzarli su tutti i dispositivi registrati.

L’hardware e il software del nuovo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator sono compatibili con tutte le moto BMW costruite dal 2014 in poi (con alcune limitazioni), purché siano dotate di multicontroller e di predisposizione per la navigazione, installata inizialmente o successivamente come parte degli Accessori Originali BMW Motorrad.

La completa integrazione dello smartphone offre massimo comfort funzionale. Tutte le funzioni dello smartphone, in particolare le app multimediali come Spotify e le funzioni telefoniche, possono essere gestite centralmente tramite il nuovo BMW Motorrad ConnectedRide Navigator. L’utente ha il controllo del volume sia come volume principale per tutte le sorgenti sia individualmente per ogni sorgente.

Anche dispositivi come i caschi del pilota e del passeggero e gli Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad possono essere collegati al Navigatore tramite Bluetooth e controllati di conseguenza. I contatti personali memorizzati sullo smartphone possono essere utilizzati direttamente sul navigatore per le funzioni telefoniche e di routing. Il BMW Motorrad ConnectedRide Navigator è subito disponibile e può essere semplicemente inserito nel supporto di navigazione della moto e bloccato con la chiave della moto.