BMW Motorrad presenta la BMW M1000RR come modello celebrativo “M RR 50 Years”

In occasione del 50° anniversario di BMW M GmbH, fondata nel 1972 come BMW Motorsport GmbH, BMW Motorrad presenta la M 1000 RR 50 Years M Anniversary Model in colorazione Sao Paulo Yellow e con lo storico emblema 50 Years BMW M. Con i suoi straordinari colori M, questa edizione speciale in occasione dell’anniversario rappresenta la filosofia M insieme allo spirito agonistico dei quasi 100 anni di esperienza nella costruzione di motociclette da parte di BMW Motorrad e dei 50 anni per i veicoli BMW M. La M RR 50 Years M è quindi dotata di serie del pacchetto M Competition. Oltre all’ampia gamma di parti fresate M e all’esclusivo pacchetto M Carbon, fanno parte della dotazione di serie un forcellone più leggero in alluminio anodizzato argento, il codice di sblocco per il GPS contagiri M, la catena M Endurance, il pacchetto passeggero e il coprisella per il passeggero.

M – la lettera più potente del mondo.

Alla fine del 2018, BMW Motorrad aveva già introdotto con successo anche per le motociclette la strategia della gamma di automobili BMW M e da allora offre equipaggiamenti speciali M e M Performance Parts. La BMW M 1000 RR – in breve, M RR – è stata presentata in anteprima mondiale nel settembre 2020 come primo modello M di BMW Motorrad basato sulla S 1000 RR.

Oggi, come in passato, BMW Motorrad segue la filosofia della lettera più potente del mondo: M è sia sinonimo di successo nelle corse che sinonimo del fascino dei modelli BMW ad alte prestazioni e si rivolge a clienti con esigenze particolarmente elevate di esclusività. Per ultimo, ma non per importanza, la BMW M RR è anche la moto base del BMW Motorrad World SBK Team dal 2021, oltre che di molti altri team di gara in tutto il mondo.