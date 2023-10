BMW Motorrad presenta la M 1000 XR

È la nuova BMW M 1000 XR il terzo modello M di BMW Motorrad a essere presentato in anteprima mondiale, dopo la superbike M 1000 RR e la dinamica M 1000 R roadster: la moto sportiva per lunghe percorrenze M 1000 XR.

Ancor più della S 1000 XR, la nuova M XR, con la sua tecnologia di telaio ottimizzata e il motore più potente finora in una moto sportiva dinamica a lunga percorrenza di BMW Motorrad, è senza compromessi per una guida sportiva, sia sulle strade di campagna che nei tour a lunga percorrenza o in pista. M XR – attualmente non esiste un veicolo più performante e leggero in questo segmento di crossover. Le proporzioni della M XR sono ultracompatte e potenti. Le superfici tridimensionali creano emozioni e un look dinamico.

La nuova M XR monta un motore modificato a 4 cilindri in linea raffreddato ad acqua basato sul propulsore della S 1000 RR. La potenza massima è di 148 kW (201 CV) a 12.750 giri/min, 23 kW (31 CV) in più rispetto alla S 1000 XR. La coppia massima di 113 Nm viene raggiunta a 11.000 giri/min. Il regime massimo del motore della M XR è di 14.600 giri/min. L’aumento della potenza di spinta della ruota posteriore in tutte le marce è garantito anche da un rapporto di trasmissione secondario più corto grazie all’utilizzo di una corona con 47 denti (S 1000 XR: 45 denti). Inoltre, i rapporti della quarta, quinta e sesta marcia sono ora più corti rispetto alla S 1000 XR, a tutto vantaggio della trazione sulla ruota posteriore, dell’accelerazione e della spinta.

Anche l’aerodinamica è stata una voce fondamentale nelle specifiche per lo sviluppo della M XR. La nuova M XR è stata dotata di winglet nell’area delle fiancate anteriori con l’obiettivo di ottenere tempi sul giro ancora più veloci in pista e la migliore stabilità di guida possibile alle alte velocità, a partire da una velocità di circa 100 km/h, essi forniscono un aumento del carico sulle ruote anteriori grazie alla deportanza aerodinamica generata. Aumenta di circa 12 kg a 220.

Dopo la M 1000 RR e la M 1000 R, la nuova M XR è la terza moto BMW dotata di un freno M. È stata sviluppata utilizzando direttamente l’esperienza acquisita con i freni da corsa delle moto da competizione BMW Motorrad nel campionato mondiale Superbike. Le pinze dei freni M presentano un rivestimento anodizzato blu in combinazione con il famoso logo M.

Insieme ai due dischi freno da 320 mm con 5 mm di spessore e ai mozzi di calettamento in alluminio anodizzato nero, l’impianto frenante dotato di una nuova pompa radiale per il freno anteriore rappresenta attualmente l’apice dello sviluppo dei freni nel campo degli impianti omologati per la circolazione stradale.

Il quadro strumenti della nuova M XR corrisponde al design della M RR e offre anche l’animazione M start-up. La visualizzazione estesa della gamma di velocità in rosso è una nuova caratteristica. Come equipaggiamento opzionale, il materiale informativo completo per l’utilizzo dell’ M GPS Laptrigger e M GPS Datalogger (Accessori Originali BMW Motorrad) può essere fornito tramite un codice di sblocco attraverso l’interfaccia OBD del quadro strumenti.

Disponibile anche l’M Competition Package offre un affascinante mix di componenti raffinati per gli appassionati della tecnologia da corsa e per i motociclisti particolarmente attenti all’estetica.