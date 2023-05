BMW Motorrad presenta la nuova R 12 nineT

In occasione del 100° anniversario di BMW Motorrad, il marchio ha presentato la nuova BMW R 12 nineT che porta avanti il fascino e la tradizione della casa automobilistica tedesca. Questo modello è la continuazione del successo della R nineT, lanciata dieci anni fa per celebrare il 90° anniversario della BMW Motorrad. La R 12 nineT è una roadster classica, potente e purista, che offre infinite opzioni di personalizzazione.

Markus Schramm, Head of BMW Motorrad, ha affermato che la R nineT e il suo concetto di personalizzazione hanno ridefinito l’esperienza Heritage per il 90° anniversario di BMW Motorrad, diventando una pietra miliare nella gamma di modelli. La nuova R 12 nineT prosegue con coerenza la storia di successo dell’eredità dei leggendari motori boxer BMW con un linguaggio di design ancora più classico ed essenziale, un grado di libertà ancora maggiore per quanto riguarda la personalizzazione e, non da ultimo, una tecnologia nuova e innovativa.

Il motore boxer 1200 originale con airbox e sistema di scarico ridisegnati offre un piacere di guida classico. La prima moto BMW, la R 32, 100 anni fa, era già basata sul motore bicilindrico boxer. Il design inconfondibile, l’accelerazione elevata, l’erogazione di potenza, il suono inconfondibile e la fluidità di funzionamento del boxer lo hanno reso rapidamente un modello iconico di moto BMW. Con il suo motore boxer raffreddato ad aria/olio, la nuova R 12 nineT continua questa grande tradizione. Il numero 12 nella designazione del modello si riferisce alla cilindrata del motore, come per molti modelli della storia di BMW Motorrad, ad esempio l’attuale R 18.

Il design ancora più classico e purista, la meticolosa attenzione ai dettagli e ancora più scelta per la personalizzazione sono elementi che caratterizzano la nuova BMW R 12 nineT. Il linguaggio di design purista è dominato dalla pulizia della linea serbatoio/sella/posteriore, nello stile della tradizionale R nineT/5 o della leggendaria R 90 S degli anni Settanta. Il serbatoio stesso è un classico boxer BMW, con la tipica curva nel bordo inferiore e il classico punto di contatto con le ginocchia. La nuova R 12 nineT presenta anche coperture laterali nella zona del triangolo del telaio nell’autentico look Roadster – un’altra reminiscenza delle moto BMW degli anni ’70.

La particolare attenzione ai dettagli è evidente anche nel parafango anteriore ridisegnato, nel faro principale a LED con cornice nera e nei due strumenti rotondi nello stile tradizionale di un tempo. Come da tradizione, la gamma di accessori originali BMW Motorrad offre interessanti opzioni di personalizzazione. La nuova R 12 nineT è dotata anche di un gruppo ottico posteriore a LED integrato nella sella, che consente di realizzare facilmente una “coda corta”.