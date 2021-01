BMW Motorrad presenta la nuova R 18 custom

Ha un design inconfondibile e certamente diverso da tutte le altre. Dopo Roland Sands, Dirk Oehlerking mette al servizio della BMW R 18 il suo inimitabile talento completando la seconda gemma R18 della serie “SoulFuel”, una collaborazione tra BMW Motorrad e selezionati customizers.

La Kingston Custom di Oehlerking è celebre per le sue reinterpretazioni estreme. Tuttavia, chiunque si aspetti una R 18 completamente stravolta resterà sorpreso. “La BMW R 18 è così perfetta che ho lasciato la tecnologia così com’è. Il telaio è originale al 100% ed è così sofisticato che niente dovrebbe essere cambiato” ha dichiarato Oehlerking. Ma la moto ha comunque subito una trasformazione nello stile inconfondibile di Kingston Custom.

Il centro dell’attenzione – e anche la più grande sfida – è la carenatura di Kingston. La carrozzeria è rifinita a mano in design Kingston, così come il manubrio e il parafango. Lo scarico della BMW R 18 è stato modificato da Oehlerking in stile Kingston Roadster, mentre la sella è stata ricavata dalla gamma di accessori universali. Gli indicatori di direzione sono stati sostituiti con indicatori Kellermann e il faro anteriore a LED è ora integrato nella carenatura. La verniciatura e le linee originali sono state adottate per la carenatura e l’ala, con l’aggiunta di alcuni dettagli in stile Kingston. Le sospensioni delle ruote e il serbatoio del carburante sono originali. Il design, nel suo complesso, si ispira allo stile classico Art Déco.

Grazie alla sua architettura estremamente malleabile, la BMW R 18 è predestinata alla customizzazione. La R 18 si caratterizza per un pronunciato riferimento storico, che richiama tecnicamente e visivamente modelli famosi come la BMW R 5 e si rifocalizza sugli elementi essenziali della moto: la tecnologia purista, senza fronzoli – e naturalmente il “big boxer”.

Il motociclista, designer e artigiano Dirk Oehlerking dimostra, ancora una volta nella sua “Spirit of Passion”, che non solo comprende il suo talento, ma che ha anche saputo accoglierlo nel suo lavoro per oltre 35 anni. Per Oehlerking il processo di progettazione inizia molto prima di cominciare ad avvitare viti o di realizzare i primi schizzi: “Ci penso molto prima. Le mie moto trasmettono sempre anima, fascino e carattere. Sono esemplari eccezionali, quindi richiedono grande cura e attenzione. Ho un flusso costante di immagini che mi passa per la mente quando si tratta di decidere su quale stile concentrarmi. Una volta fatta questa scelta, inizio da uno schizzo realizzato con matita e Tipp-Ex. Poi continuo ad andare avanti finché non sento nel mio cuore: ecco, ci siamo!”