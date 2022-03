BMW Motorrad: riparte la GS Academy

La GS Academy di BMW Motorrad è nata nell’ormai lontano 2007 con l’obiettivo di accompagnare tutti gli appassionati nell’apprendimento della guida in fuoristrada, offrendo corsi mirati a far migliorare la tecnica di guida e la confidenza sulle strade a fondo naturale.

Quest’anno la GS Academy si trasforma completamente: l’offerta non prevede il solo corso di guida, ma vere e proprie esperienze in sella alle GS, completamente adattabili in base ai livelli e alle aspettative dei singoli partecipanti. L’approccio interamente personalizzato è pensato per accompagnare chiunque nel proprio viaggio alla scoperta dell’offroad, da chi vorrebbe affrontare con sicurezza un breve tratto di strada bianca a chi ha già esperienze di fuoristrada e vuole affinare la propria tecnica divertendosi.

GS Academy quindi evolve da singolo corso di guida a un organismo che ingloba svariate esperienze, sempre mantenendo alta l’attenzione all’aspetto didattico, proponendosi come vero e proprio ateneo del fuoristrada che attraverso i suoi corsi accompagna i partecipanti nel percorso formativo della guida offroad. Quest’anno la GS Academy si è spinta anche oltre, offrendo corsi su circuito chiuso a chi, pur avendone i prerequisiti, non ha mai guidato una motocicletta e non ha la patente, ma vuole prendere confidenza con il mondo delle due ruote in totale sicurezza e con il corretto approccio tecnico.

La base della GS Academy è la GS Farm, una tenuta facilmente raggiungibile ai piedi delle splendide colline piacentine, nei pressi di Tavernago, interamente dedicata al mondo GS e agli amanti della moto. La GS Farm è situata in uno scenario ideale in termini di percorsi off-road caratterizzati da paesaggi mozzafiato.

Oltre ai corsi di fuoristrada, la GS Academy da quest’anno offre esperienze disponibili su gran parte del territorio italiano, grazie alla collaborazione dei Concessionari ufficiali della rete BMW Motorrad e a viaggi organizzati.

Le esperienze GS Academy sono cinque:

Welcome Rider, per chi si avvicina alla moto per la prima volta;

GS Training, per chi vuole imparare ad affrontare l’offroad partendo dalle basi;

GS For You, per essere accompagnato in un’esperienza fuori strada pensata al 100% su misura;

GS Experience, per vivere un viaggio di più giorni all’insegna dell’avventura;

GS Adventouring, per essere accompagnati nei più famosi eventi fuoristrada organizzati in Italia.

La cura della qualità, la garanzia di massima sicurezza e il puro divertimento sono affidati a un team di primissimo livello, con istruttori federali certificati e un parco moto che vede schierata tutta la gamma GS, dall’agile BMW G 310 GS all’iconica BMW R 1250 GS.