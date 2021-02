BMW Motorrad: una linea di gioielli personalizzati in collaborazione con Nove25

“Un accessorio è la firma che rappresenta chi siamo, ciò che vogliamo esporre di noi, un ritratto sintetico della nostra personalità”. Questo è il pensiero che ha ispirato la creazione della linea Nove95 per BMW Motorrad. BMW Motorrad Italia e la rinomata azienda artigianale milanese produttrice di gioielli personalizzati presentano una collezione preziosa, dal forte carattere, che prende vita dal laboratorio creativo di Nove25 e fonde la qualità del Made in Italy con un design non convenzionale per onorare al meglio lo spirito #MakeLifeARide.

Gioielli unici e interamente personalizzabili grazie all’esclusivo configuratore online di Nove25. Tramite questo tool è infatti possibile plasmare in autonomia il proprio gioiello, scegliendo tra un’infinità di combinazioni possibili, e creare così un oggetto totalmente personale ed esclusivo. Il configuratore è accessibile dal sito ufficiale di BMW Motorrad.

Anello celebrativo, chevalier, pendente e bracciale: sono quattro gli articoli tra cui scegliere, pronti per essere trasformati nel tuo gioiello, con i design, i loghi, e le grafiche di alcune delle nostre moto più amate: R nineT, R 18 e R 1250 GS. Inoltre, sarà possibile inserire numeri e lettere per rendere ancora più personale la propria creazione. Dopo la configurazione del gioiello l’intero processo di acquisto può essere gestito on-line e il prodotto scelto verrà spedito via corriere all’indirizzo indicato dal Cliente.