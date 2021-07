BMW Motorrad: una partnership strategica con Marshall

Guidare una moto mentre si ascolta musica: entrambe le azioni sono perfette insieme poiché promettono emozioni e un intenso piacere su due ruote. Non a caso, generazioni di artisti hanno dedicato le loro canzoni all’esperienza motociclistica.

Per garantire che il ritmo e i bassi si integrino perfettamente durante la guida, BMW Motorrad è da tempo impegnata in un intenso processo di sviluppo dei suoi sistemi audio. Grazie alla partnership a lungo termine ora concordata con Marshall Amplification, azienda britannica di fama mondiale, l’innovazione e la qualità dei sistemi audio di BMW Motorrad sono destinate a raggiungere nuove vette.

Per 60 anni, Marshall, originaria di Hanwell, Londra, ora con sede a Bletchley, Milton Keynes (UK), ha prodotto i leggendari amplificatori per chitarra utilizzati dai migliori musicisti del mondo. Dal 2012 hanno ampliato la loro qualità audio producendo cuffie e altoparlanti attivi (vincitori di premi) progettati per gli amanti della musica.

Il leggendario spirito Marshall e la potenza di sviluppo di BMW Motorrad si rifletteranno in futuro in nuovi prodotti innovativi per moto e musica, soprattutto nel segmento BMW Motorrad Heritage.

BMW Motorrad presenterà molto presto i primi nuovi prodotti nati da questa partnership strategica. Restate sintonizzati per saperne di più il 29 luglio 2021.