Bmw R 1250 R 2023: più sicura e più tecnologica

E’ una BMW Motorrad per i puristi, una roadster nuda alimentata da un motore boxer. E’ la BMW R 1250 R MY23 che si presenta in una nuova veste migliorata e più avanzata. Noi l’abbiamo provata.

L’aggiornamento estetico parte dal nuovo faro Full Led. La luce di svolta adattiva funziona accendendo elementi LED aggiuntivi nel proiettore principale, dotati di riflettori propri, a seconda dell’angolo di inclinazione. Si attiva a partire da un’inclinazione di almeno 7° e a una velocità superiore a 10 km/h. L’effetto luminoso aggiuntivo è perfettamente percepibile fino a un angolo di inclinazione di 25°. Le nuove caratteristiche di serie comprendono gli indicatori di direzione a LED ridisegnati e l’iconica luce di marcia diurna.

Come in precedenza, la nuova R 1250 R è dotata di un display a colori TFT con navigazione a frecce integrata e ampia connettività. Il pilota può scegliere tra display personalizzati per vari scopi. Questo include anche il Core Screen “Sport”, che fornisce informazioni in tempo reale sull’angolo di piega attuale e su quello massimo, nonché sugli interventi di controllo, come ABS Pro o DTC.

La configurazione tecnica rimane invariata, confermando il propulsore e il telaio nel complesso, come emerso dagli aggiornamenti introdotti nel 2021.

Il motore boxer da 1.254 cc eroga una potenza di 136 cavalli a 7.750 giri/min e offre una coppia massima di 15 kgm a 6.250 giri/min. Questo beneficia della tecnologia di distribuzione ShiftCam, che include anche modifiche alle alzate delle valvole di aspirazione.

La struttura del telaio adotta un design a traliccio con tubi in acciaio, composto da due sezioni distinte che sfruttano il motore come elemento portante.

All’avantreno, una forcella a steli rovesciati gestisce le escursioni delle ruote da 17 pollici, garantendo una corsa di 140 mm. Gli pneumatici hanno dimensioni di 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore. I freni comprendono un doppio disco anteriore da 320 mm con pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale.

L’altezza della sella varia da 760 a 840 mm grazie agli optional disponibili. Il serbatoio ha una capacità di 18 litri, mentre il peso in condizioni di marcia (con serbatoio al 90%) è dichiarato essere di 239 kg.

Nella variante base, la nuova BMW R 1250 R mette in risalto il suo stile roadster in Icegrey non-metallizzato in combinazione con un telaio nero. Con le varianti Triple Black e Style Sport, disponibili come optional da fabbrica, il cliente può scegliere tra due assetti cromatici particolarmente espressivi.

Che si tratti di tortuose strade di campagna, di passi alpini, di tour con passeggero o di un breve giro rilassante dopo il lavoro, la R 1250 R spicca grazie alla sua agilità, al comfort e alle prestazioni dinamiche del motore boxer. La nuova modalità di guida standard “ECO” aiuta il pilota a viaggiare nel modo più efficiente possibile.

La modalità di guida ECO consente al pilota di utilizzare l’innovativa tecnologia del motore BMW Motorrad ShiftCam in modo da ottenere la massima autonomia. In modalità ECO, il pilota è incoraggiato a viaggiare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei consumi, con una curva dell’acceleratore morbida e una moderata limitazione della coppia del motore. In modalità ECO, il display a colori TFT visualizza l’efficienza nella barra di stato superiore. Se si desiderano le massime prestazioni, ad esempio per i sorpassi con un carico pesante o in salita, il pulsante della modalità di guida consente di passare rapidamente e facilmente a un’altra modalità di guida.

Tantissima la sicurezza grazie al BMW Integral ABS Pro di serie. Si tratta di un sistema di frenata che offre ancora più sicurezza – anche in curva – e che pensa, per così dire, ancora più avanti.

Si parte da un prezzo base di 16.480 euro chiavi in mano, per salire ai 16.980 euro della Style Sport e ai 17.180 euro della Triple Black. A questi prezzi vanno poi aggiunti i costi di eventuali optional.