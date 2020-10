BMW R 1250 RS: una vera sport tourer

E’ la versione “sport tourer” della nuova gamma BMW 1250. Parliamo della R 1250 RS, una moto estremamente valida sotto tanti punti di vista perchè da un lato riesce a coniugare comfort e comodità (caratteristiche fondamentali per viaggiare) con la sportività regalata da una ciclistica di alto livello e un motore assolutamente valido. Noi l’abbiamo provata.

Esteticamente la moto si presenta con un nuovo frontale con nuovi proiettori a Led più sottili. Nuovo anche il sistema di scarico che ha permesso l’omologazione euro 5 e il display TFT a colori da 6,5 pollici del sistema Connectivity che, in combinazione con il multi-controller BMW Motorrad, offre al pilota ha la possibilità di accedere in modo particolarmente veloce e confortevole alle funzioni della moto e di connettività, compresa la navigazione GPS.

Grazie all’evoluzione del nuovo motore Boxer, equipaggiato con una tecnica per la fasatura e l’alzata variabile delle valvole sul lato aspirazione, la nuova R 1250 RS beneficia di livelli di controllo, accelerazione e prestazioni più elevate. Gli alberi a camme, per la fase di aspirazione, sono stati configurati in modo tale da avere un’apertura asincrona delle due valvole di aspirazione, producendo un vortice potenziato della miscela fresca in entrata e quindi una combustione più efficiente. Altre modifiche tecniche del propulsore riguardano, tra l’altro, l’azionamento degli alberi a camme, ora affidato a una catena dentata (in passato catena a rulli), l’ottimizzazione dell’alimentazione dell’olio, iniettori a doppio getto nonché un nuovo impianto di scarico. Il nuovo propulsore vanta una cilindrata di 1.254 cc., il rapporto tra alesaggio e corsa è di 102,5 a 76 mm ed eroga una potenza di 100 kW (136 CV) a 7.750 g/min, con una coppia massima di 143 Nm a 6.250 g/min. Con un aumento di cilindrata del 7%, il nuovo motore Boxer sprigiona una coppia superiore del 14% e il 9% di potenza in più rispetto al modello precedente, diventando quindi il motore Boxer BMW più potente mai prodotto in serie.

Il risultato è una spinta molto vigorosa già dai bassi regimi e un’erogazione molto ben progressiva. Bene anche il cambio elettronico che si dimostra veloce e preciso soprattutto in salita ma che mostra qualche indecisione nelle scalate. Su strada la moto è molto agile e maneggevole ma soprattutto molto stabile sul veloce. Due le modalità di guida, Rain e Road, per adattarsi alle richieste individuali dei piloti, oltre al controllo automatico della stabilità ASC (Automatic Stability Control), per un’elevata sicurezza di guida. Anche l’assistente alla partenza Hill Start Control è ora montato di serie e consente una partenza confortevole quando ci si trova in salita o discesa.

Grazie alla regolazione elettronica delle sospensioni BMW Motorrad Dynamic ESA “Next Generation”, disponibile come optional, l’ammortizzazione viene adattata automaticamente alle circostanze del momento, in funzione delle condizioni e delle manovre di guida e compensando automaticamente l’assetto in tutte le condizioni di carico. Questo consente un adattamento preciso della moto alle condizioni di guida, raggiungendo un comfort e un’ammortizzazione ottimali e un comportamento su strada molto stabile.

Il listino della nuova BMW R 1250 RS parte da 15.650 euro.