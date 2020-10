BMW sceglie Dunlop SportSmart TT per la M 1000 RR

BMW ha scelto il Dunlop SportSmart TT come pneumatico di serie per la versione stradale in edizione limitata della M 1000 RR a prima moto della serie M-Motorsport della casa bavarese, basata sulla S 1000 RR e progettata per i piloti in cerca di prestazioni estreme.

Dunlop SportSmart TT è dotato della stessa tecnologia NTEC RT dei pneumatici Dunlop che hanno vinto il TT all’Isola di Man. Questa tecnologia permette di ridurre la pressione posteriore per l’uso in pista, allargando l‘area di contatto con il suolo e massimizzando l’aderenza. Una caratteristica esclusiva delle SportSmart TT è il disegno del battistrada Speed Vent TT, che ottimizza il modo in cui gli intagli del battistrada si aprono e si chiudono durante l’utilizzo, creando un effetto “presa d’aria” ai fini di una migliore dissipazione del calore.

“Siamo orgogliosi che BMW abbia firmato con Dunlop un contratto di fornitura esclusiva per la prima moto ‘M’ in assoluto – ha dichiarato Miguel Morais, Responsabile OE di Dunlop Moto Europa. “Ogni M 1000 RR sarà equipaggiata con SportSmart TT, un’importante conferma delle elevate prestazioni e della tecnologia all’avanguardia del nostro pneumatico”.

Luca Davide Andreoni, Direttore Marketing di Dunlop Moto Europa, ha aggiunto: “La gamma hypersport di Dunlop offre un pneumatico per ogni tipo di pilota di superbike. Dal pneumatico SportSmart Mk3, che ha un DNA sportivo più stradale, fino ai pneumatici GP Racer e GP Pro vincitori di molti campionati motociclistici, Dunlop offre la gamma hypersport più completa sul mercato. Il pneumatico SportSmart TT garantisce ottime prestazioni sia su strada sia in pista, un feedback eccezionale e un’elevata aderenza in tutte le condizioni. Ecco perché è il pneumatico perfetto per le moto sportive con performance così estreme come la nuova BMW M 1000 RR”.

Dunlop vanta una gloriosa storia di successi in pista con la versione da corsa della BMW S 1000 RR. Il team BMW Motorrad è a un passo dal conquistare il Campionato Mondiale Endurance FIM che si concluderà all‘Estoril questo fine settimana.