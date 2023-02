BMW sceglie Vredestein Ultrac per il SUV X1

BMW Group ha scelto lo pneumatico estivo Vredestein Ultrac di Apollo Tyres come dotazione di serie (OE) per il nuovo SUV BMW X1

Prodotti nello stabilimento di Apollo Tyres a Gyöngyöshalász in Ungheria, gli pneumatici Vredestein Ultrac selezionati da BMW Group saranno forniti nella misura 205/65 R17 100Y XL e contrassegnati da un simbolo a stella sul fianco laterale per indicare che si tratta di un prodotto realizzato su misura per la casa automobilistica. Gli pneumatici saranno consegnati direttamente presso lo stabilimento di produzione BMW di Regensburg, in Germania.

Il nuovo accordo di fornitura OE per la BMW X1 si inserisce nell’accordo di collaborazione tra le due aziende annunciata lo scorso anno, quando BMW Group ha scelto gli pneumatici Vredestein Ultrac come primo equipaggiamento per la nuova BMW Serie 2 Active Tourer.

La versione su misura del pluripremiato Ultrac è stata sviluppata da Apollo Tyres in stretta collaborazione con BMW Group per esaltare ulteriormente la maneggevolezza sicura e coinvolgente della X1, massimizzando al contempo l’efficienza, grazie alla ridotta resistenza al rotolamento.

Al fine di garantire ai possessori della BMW X1 un supporto a lungo termine, Apollo Tyres e BMW Group renderanno disponibili gli pneumatici Ultrac sul mercato dei ricambi e presso i concessionari BMW autorizzati.

“Qualità del prodotto, collaborazione tecnica e garanzia di una fornitura costante sono elementi fondamentali per questo tipo di accordo OE”, commenta Benoit Rivallant, Presidente e CEO di Apollo Tyres Europe. “Il nostro team europeo di ricerca e sviluppo, altamente qualificato, ci sta aiutando ad ottenere un numero crescente di nuovi contratti OE, dimostrando come la qualità premium dei prodotti Vredestein possa essere ulteriormente sviluppata per applicazioni specifiche”.

La più recente gamma di pneumatici Ultrac offre un miglioramento del 15% nella guida su fondi asciutti e bagnati rispetto al suo celebre predecessore. Questo grazie a una cavità dello pneumatico aggiornata da un’impronta più squadrata, un disegno del battistrada più rigido e una nervatura centrale con scanalature laterali paraboliche: caratteristiche che migliorano la risposta e la precisione dello sterzo per un’esperienza di guida sicura e dinamica. Il miglioramento del 5% della resistenza al rotolamento degli pneumatici, inoltre, aumenta l’efficienza dei consumi e riduce le emissioni di CO2.

Rispetto al modello precedente, Ultrac presenta un aumento del 50% delle mescole in silice e resina che migliorano la trazione e garantiscono un incremento dell’efficienza in frenata del 10% su fondi asciutti e bagnati. Anche l’assorbimento degli urti e la riduzione della rumorosità sono migliorati grazie alla ridotta altezza dell’apice, alla struttura ottimizzata del fianco e a una maggiore area di flessione. Inoltre, la sequenza passi degli pneumatici è stata implementata in linea con i diversi diametri al fine di aumentare il comfort acustico.