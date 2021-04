BMW X2 xDrive25e: anima green

E’ un SAC (Sports Activity Coupé) che combina sportività ed efficienza. La nuova BMW X2 xDrive25e è la variante ibrida plug-in equipaggiata con la quarta generazione delle tecnologia BMW eDrive dedicata i veicoli ibridi ricaricabili dell’Elica.

La doppia anima della BMW X2 si manifesta non solo nelle prestazioni e nelle tecnologie, ma soprattutto nell’originalità del design che unisce le linee sportive di una Coupé BMW ai volumi robusti di un SAV BMW. Sicuramente è l’auto più urban della gamma X.

Esteticamente, La nuova BMW X2 xDrive25e introduce nel mercato elementi di design e caratteristiche di equipaggiamento interessanti che, parallelamente al lancio del modello ibrido plug-in, sono presenti su tutte le ulteriori varianti del SAC compatto. L’innovazione più sorprendente è il design modificato della parte anteriore del veicolo con un nuovo muso fatto di linee tese, esaltate dall’inedito colore Phytonic Blue metallizzato della carrozzeria. Tra le novità ci sono il pacchetto Business, che aggiunge le informazioni sul traffico in tempo reale, il miglioramento di BMW Charging, con la card che offre maggior accessibilità alle stazioni di ricarica pubbliche, e della BMW i Wallbox che accorcia i tempi di ricarica della batteria consentendo, con batteria completamente scarica, di fare il pieno di energia in 3,2 ore.

A muovere questa versione ibrida plug-in della X2 è un sistema elettrificato composto dal benzina tre cilindri, la cui coppia aziona l’asse anteriore, e da un motore elettrico da 95 CV, destinato invece ad alimentare le ruote posteriori e sostenuto da una batteria da 10 kWh. La potenza fornita congiuntamente dal motore termico e dall’unità elettrica è di 162 kW / 220 CV. La coppia massima del sistema di entrambe le unità di propulsione è di 385 Nm. La BMW X2 xDrive25e è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi.

Tre le modalità di guida per ottimizzare l’alimentazione elettrica: Auto eDrive, che bilancia il funzionamento tra i due motori per massimizzare l’efficienza; la modalità SAVE BATTERY offre la possibilità di mantenere il livello di carica della batteria durante il viaggio o di aumentarlo mediante il recupero. In questo modo, ad esempio, è possibile risparmiare la capacità della batteria per guidare in modalità elettrica nelle aree urbane in un secondo momento; la modalità MAX eDrive, in cui la nuova BMW X2 xDrive25e raggiunge una velocità massima di 135 km/h solo con l’uso di energia dal motore elettrico.

Grazie all’installazione salvaspazio della batteria ad alta tensione sotto i sedili posteriori, il volume del bagagliaio è solo leggermente inferiore rispetto alle varianti di modello convenzionalmente motorizzate della BMW X2. Nella zona di maggior utilizzo, lo spazio di carico rimane esattamente lo stesso. Il modello ibrido plug-in ha anche lo spazio interno utilizzabile in modo variabile. Quando gli schienali dei sedili pieghevoli 40: 20: 40 sono abbassati, la capacità del bagaglio aumenta da 410 a 1.290 litri.

Su strada la BMX X2, non tradisce le proverbiali doti di confort e guidabilità delle auto BMW. Il merito del piacere di guida va soprattutto alla meccanica e al pianale UKL 1, lo stesso della Serie 1. In modalità Sport, le sospensioni sostengono l’auto alla grande nelle curve più impegnative senza nessun trasferimento di carico fastidioso. Con un piede attento si possono percorrere in elettrico anche 45 km restando in città. Un utilizzo tradizionale, senza prestare particolare cura alla guida, fa scendere il dato a circa 30 Km

La BMW X2 xDrive25e, ordinabile negli allestimenti Advantage, Advantage Plus, M Sport e M Sport X, offre una dotazione di serie che tra le altre cose include display di controllo per il sistema ibrido, climatizzatore bi-zona e cerchi in lega da 17 pollici. I prezzi per il mercato italiano partono poco più di 47.000 euro.