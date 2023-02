BMW X5 e x6: debuttano i restyling

BMW presenta le due nuove edizioni ampiamente aggiornate di X5 e X6. Esteticamente, l’inserimento di serie degli elementi di design xLine dona alla BMW X5 una presenza e una robustezza visiva notevolmente maggiori. Il suo frontale è caratterizzato da una nuova interpretazione dei caratteristici fari e della griglia a doppio rene BMW. I nuovi gruppi ottici hanno ora un profilo più sottile di 35 millimetri. Gli elementi delle luci diurne a forma di freccia sono rivolti verso l’esterno e fungono anche da indicatori di direzione. La griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è ora offerta come optional per le varianti a sei cilindri della nuova BMW X5 e la sua illuminazione a cascata crea un look estremamente accattivante e tipico del marchio. Il design adesso comprende anche le prese d’aria di nuova concezione nei pannelli laterali anteriori e l’inclusione di serie delle finiture Exterior Line in alluminio satinato e delle barre, sempre in alluminio satinato. Le luci per i fari posteriori e le luci di frenata hanno ora una sagomatura particolarmente evidente.

Anche la nuova BMW X6 presenta gruppi ottici sottili a forma di freccia. Come in precedenza, la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è offerto come optional per i modelli a sei cilindri. Il carattere dinamico della nuova BMW X6 è sottolineato in modo ancora più intenso dal pacchetto M Sport, ora di serie. In questo caso, gioca un ruolo fondamentale la forma ottagonale del frontale sotto la griglia a doppio rene BMW, con le sue vistose aperture laterali e le generose superfici nere. Inoltre, la forma tridimensionale della grembialatura anteriore sottolinea la larghezza e la robustezza dell’auto.

La tecnologia digitale è la forza trainante dei progressi apportati agli interni della nuova BMW X5 e della nuova BMW X6. L’integrazione del BMW Operating System 8 e dell’ultima generazione del sistema operativo iDrive annuncia anche l’arrivo del BMW Curved Display negli Sports Activity Vehicle e nelle Sports Activity Coupé. È composto da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, entrambi posizionati dietro un’unica superficie di vetro. La funzionalità touch control del display di controllo ha portato a una significativa riduzione del numero di pulsanti e interruttori a favore del controllo digitale di numerose funzioni. L’innovativo cockpit e i relativi aggiornamenti del quadro strumenti conferiscono un’atmosfera particolarmente futuristica al moderno ambiente premium.

La nuova BMW X5 e la nuova BMW X6 possono essere ordinate scegliendo tra un motore a benzina a otto cilindri, un motore a benzina in linea a sei cilindri e un motore diesel in linea a sei cilindri, tutti appartenenti all’ultima generazione di propulsori. Tutti i motori sono ora abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti, completo di palette al volante. La potenza viene trasmessa alla strada – o a superfici non asfaltate, se necessario – attraverso il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive. Tutte le unità sono ora dotate di tecnologia mild hybrid a 48V.