BMW X5 M e X6 M restyling: arriva un V8 Mild Hybrid

BMW ha presentato le versioni M della BMW X5 e della BMW X6 che segnano il debutto della tecnologia a 48V nei modelli ad alte prestazioni del marchio. Un motore elettrico integrato nell’alloggiamento compatto del cambio M Steptronic a otto rapporti eroga fino a 9 kW/12 CV di potenza motrice supplementare e 200 Nm di coppia, funzionando anche come generatore di avviamento montato sull’albero motore. L’energia necessaria è fornita da una batteria da 48V alloggiata nel vano motore. La batteria viene caricata attraverso un recupero adattivo altamente efficiente in frenata e in fase di sorpasso.

La tecnologia a 48V si unisce al nuovo motore M TwinPower Turbo V8. Oltre al collettore di scarico a bancate incrociate, l’unità da 4,4 litri presenta ora anche un albero motore rinforzato, una sovralimentazione ulteriormente sviluppata, un nuovo condotto di aspirazione dell’aria e un sistema di alimentazione e di separazione dell’olio ottimizzati. Eroga una coppia massima di 750 Nm tra 1.800 e 5.800 giri/min. e genera una potenza massima di 460 kW/625 CV a 6.000 giri/min.

Altre modifiche tecniche includono il software di gestione del cambio automatico a otto rapporti e una nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive, che si abbina al differenziale attivo M sull’asse posteriore. Il menu M Setup consente al guidatore di passare dall’impostazione predefinita 4WD alla modalità 4WD Sport, che consente di eseguire derapate controllate dividendo la potenza con una netta polarizzazione della ruota posteriore.

Dal punto di vista estetico le nuove BMW X5 M Competition e X6 M Competition riprendono le novità viste con il recente restyling delle versioni “normali”. Entrambi i modelli sono dotati di nuovi fari a LED a matrice con controllo adattivo e abbaglianti non abbaglianti BMW Selective Beam. La sagoma dei nuovi gruppi ottici è più stretta di 35 millimetri rispetto ai modelli precedenti. La griglia a doppio rene BMW è ora completamente nera.

All’interno, punto saliente degli aggiornamenti del design degli interni delle nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition è il BMW Curved Display, che conferisce all’abitacolo atipico M un’atmosfera moderna ed esclusiva. È formato da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, con un’unica superficie di vetro che incorpora entrambi. Il touchscreen del display di controllo consente il controllo digitale di numerose funzioni, riducendo notevolmente il numero di pulsanti e comandi.