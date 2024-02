BMW X7 xDrive40d: ecco la personalizzazione Poldo Dog Couture

BMW Italia in collaborazione con Poldo Dog Couture, la nuova frontiera Luxury dell’abbigliamento per cani, completamente Made in Italy, reinterpreta l’esclusiva BMW X7 con una nuova personalizzazione ad opera dell’estro creativo del team di Poldo.

In linea con i valori di entrambe le aziende, è stato scelto il modello BMW xDrive40d dotato del propulsore da 3 litri da 250 kW (340 CV) con tecnologia Mild Hybrid in grado di ottimizzare l’efficienza grazie a un generatore elettrico a 48 V di supporto al motore termico e contribuire a ridurre l’apporto di CO2 nell’aria.

La BMW X7 xDrive40d, interamente customizzata Poldo Dog Couture in versione unica ed esclusiva, è corredata di un nuovo ed elegante allestimento da viaggio per cani, appositamente creato e abbinato al modello, che farà viaggiare in sicurezza e comodità i propri amici a quattro zampe.

L’esclusivo kit da viaggio, che può essere comodamente posizionato nell’ampio bagagliaio della BMW X7, è rivestito interamente in ebano ed è custodito in un elegante baule sempre in ebano, rivestito a sua volta in pelle martellata verde bosco, contenente tre cassetti. All’interno dei cassetti è presente tutto l’occorrente per l’amico a quattrozampe:

• Una cintura di sicurezza di 94 cm alla massima estensione (regolabile) esclusi moschettone ed ardiglione (106 cm inclusi) in pelle accoppiata a nastro, per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori;

• Un guinzaglio e un collare in pelle per passeggiare sempre con stile;

• Una copertina 121 x 114 cm per il sedile posteriore in nylon stampato ed Alcantara e da portare con sé quando si scende dall’auto

• Un confortevole cuscino imbottito in ovatta termica ed agganciato al sedile dell’auto per ospitare i cani più piccoli in sicurezza

• Una fiaschetta termica colore black mat che consente di mantenere fresca l’acqua

• Due ciotole in porcellana e decorate con logo Poldo Dog Couture poggiate su un elegante vassoio in ebano realizzato su misura

• Sacchetti igienici e salviettine per l’igiene del cane a bordo

• Uno ionizzatore di essenze realizzato dal più grande naso italiano Luca Maffei ed in grado di nebulizzare l’identità olfattiva di Poldo Dog Couture all’interno dell’abitacolo ed al contempo in grado attraverso una molecola brevettata di catturare eventuali cattivi odori all’interno dell’abitacolo.