BMW XM: il cielo in Alcantara brilla come una trapunta di stelle

Quando si tratta di unire concetti di guida innovativi con un’esperienza di guida emozionale, ancora una volta il BMW Group alza l’asticella con la BMW XM. Per la prima volta, la casa automobilistica di Monaco offre una motorizzazione M HYBRID e riscrive la definizione di Sports Activity Vehicle (SAV) con un design straordinario.

L’equilibrio unico tra piacere di guida e benessere si riflette anche negli interni. Il rivestimento scultoreo del tetto dell’abitacolo presenta una finitura tridimensionale e una struttura a prisma in Alcantara. Quest’opera d’arte è impreziosita da un centinaio di LED che la illuminano e trasformano l’interno del veicolo in un ambiente di lusso suggestivo. L’uso della luce esalta la tridimensionalità del rivestimento del tetto, ulteriormente enfatizzata dalla particolare struttura in Alcantara. A fare da cornice al blu intenso del rivestimento del tetto della BMW XM troviamo inserti in Alcantara in una sorprendente e calda tonalità melanzana, che conferisce un tocco molto personale ed elegante.

Già a novembre dello scorso anno, BMW Italia e Alcantara avevano presentato un progetto comune: una BMW M4 Competition in esemplare unico con interni in Alcantara. All’interno, Alcantara ha rivestito i sedili, il tetto, i montanti di sostegno e i pannelli delle porte in nero con cuciture a contrasto, dove si alternano il nero e il giallo. Gli interni sono stati progettati appositamente per celebrare la storica partnership e dimostrare l’estrema adattabilità di Alcantara.

La nuova BMW XM è già disponibile sul mercato ed è una degli highlight tra i modelli presentati nel 2022, l’anno in cui BMW M GmbH ha celebrato il suo 50° anniversario. L’Alcantara riprende il feeling M e impreziosisce il tetto con un vestito che, a sua volta, riflette la forza innovativa del marchio BMW M.