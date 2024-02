Bob Marley & The Wailers: arriva un’ edizione limitata dell’ iconico “Exodus”

In concomitanza con il lancio del film biografico “Bob Marley: One Love” il 24 maggio 2024, Island/UMe presenterà una straordinaria Edizione Limitata dell’iconico album di Bob Marley, “Exodus”. Questa versione speciale non solo includerà l’album originale su LP, ma offrirà anche un Vinile 10” esclusivo contenente rare tracce bonus.

Riconosciuto dal Time Magazine come “Il miglior album del 20° secolo” e dalla BBC come “l’album che ha definito il 20° secolo”, Exodus va oltre i confini di generi, epoche e continenti. Il suo impatto significativo ha portato la cultura e la politica del terzo mondo sotto i riflettori globali.

La copertina alternativa, come mostrato anche in una scena del film “Bob Marley: One Love”, è un’interpretazione fedele del layout originale dell’album, curata da Neville Garrick, creativo designer e lungo amico di Bob Marley.