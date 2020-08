Bodycare post-estate, la cura del corpo è “Pro”

È tra gli step più importanti da non sottovalutare per la salute e la bellezza della nostra pelle, ne favorisce il rinnovamento cellulare rendendola tonica e luminosa; dopo le vacanze soprattutto non è solo utile ma necessaria: è l’esfoliazione!

Grazie alla speciale Rotating Vibration Technology, Body Cleansing Pro di Bellissima Italia rimuove efficacemente impurità e cellule morte, stimolando la microcircolazione; mentre le speciali setole agiscono delicatamente sull’epidermide, il movimento rotatorio esegue un piacevole massaggio che deterge in profondità e, al contempo, favorisce il rinnovamento cutaneo. Le testine ad azione mirata agiscono in modo sinergico per garantire una pelle rivitalizzata e setosa.

Mentre le setole agiscono delicatamente sull’epidermide, il movimento rotatorio esegue un piacevole massaggio che deterge in profondità e, al contempo, favorisce il rinnovamento cutaneo.

Bellissima Body Cleansing Pro è dotata di due testine per la detersione. Ideali da usare quotidianamente e perfette sotto la doccia, sono pensate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle, da quella normale a quella sensibile.

E’ in vendita a 99,90 euro.