Bomboogie: ecco la linea in cotone organico

Per la stagione FW22-23 Bomboogie, brand italiano specialista nell’outdoor e da sempre disposto a mettersi in gioco reinventandosi con un’attitudine che incarna energia, determinazione e forza, propone una linea di abbigliamento in cotone organico 78%, realizzata con un filato certificato GOTS (Global Organic Textile Standard).

Lavorando in un’ottica sempre più sostenibile e dopo la presentazione della collezione di piumini realizzati in nylon 100% riciclato, per questa nuova stagione, il brand presenta una linea di capi in maglia calata rasata realizzata con cotone organico; una proposta di abbigliamento athleisure dalla linea pulita e minimal.

In tre colori neutri: nero, bianco e verde oliva, la linea è composta da una felpa, due maglie e due pantaloni dalle forme morbide e casual. Il cotone organico usato per la realizzazione dei capi è coltivato senza l’uso di pesticidi dannosi per la natura, unendo così la massima qualità della materia prima all’attenzione verso una tematica tanto sensibile.