Bomboogie presenta la maglieria per la FW23

Per la stagione Autunno/Inverno 2023, Bomboogie presenta una collezione di maglieria unisex dal design contemporaneo e inclusivo, pensata per chi ricerca versatilità e praticità, due pilastri fondamentali del brand.

La linea di maglieria da donna della collezione Bomboogie offre una vasta gamma di modelli, con variazioni nei tessuti, nelle lavorazioni e nei colori. Le maglie sono realizzate con mix di cotone-lana, lana-nylon, alpaca e mohair, presentando lavorazioni a coste, treccia, rasate e punti sofisticati sul diritto, creando un effetto di colorazione graduale e persino un motivo jacquard “camouflage”. La collezione include anche completi “jogging-home style” realizzati in tessuti di cotone certificati “GOTS” e lana mista, pensati per un look confortevole e stiloso nella vita quotidiana.

La maglieria maschile di Bomboogie è progettata per gli uomini pratici e attivi. La linea offre una vasta selezione di modelli tra cui mezzo collo, lupetto, collo alto, girocollo e cardigan, realizzati in cotone al 100% con lavorazioni a coste e treccia, o in miscele di lana, lambswool con punti a maglia e punti losanga, oltre a rasati fini 3 e fini 5. Questa diversità di scelte permette di soddisfare le diverse esigenze di stile e versatilità. Tutte le maglie da uomo Bomboogie condividono una vestibilità eccellente e sono realizzate con materiali di alta qualità, garantendo comfort e libertà di movimento per le attività quotidiane.

La maglieria firmata Bomboogie è perfetta da indossare con pantaloni eleganti o jeans sportivi e rappresenta un elemento essenziale nell’armadio per la stagione, grazie alla qualità dei tessuti, alla durabilità del prodotto e al comfort che offre, il tutto senza compromettere lo stile.