Boombox 2: tutta la qualità del suono JBL

Con oltre 70 anni di esperienza nel portare innovazione nel settore, JBL è un’autorità nel progettare un suono di qualità superiore. E se si parla di prestazioni audio, è indubbiamente uno dei marchi di riferimento.

Il Boombox 2 è l’ultimo speaker nato in casa JBL ed è stato progettato per garantire la massima resa sonora alle proprie playlist. Il nuovo speaker è adatto ad essere utilizzato in qualsiasi situazione e contesto, dal workout mattutino al party nel giardino di casa. Infatti è lo speaker più robusto della gamma.

La nuova versione del Boombox coniuga l’expertise sonoro di JBL con una forte attenzione ai dettagli. Dario Distefano, principal industrial designer di JBL, spiega: “Un elemento che volevamo migliorare era l’impugnatura. Per farlo ci siamo ispirati ai manubri delle moto, che hanno una presa progettata per offrire il massimo comfort in tutte le possibili situazioni d’uso. Abbiamo anche usato nuovi materiali all’avanguardia per rendere l’altoparlante super stabile anche quando si suona musica ad alto volume.”

JBL Boombox 2 sarà disponibile a breve presso i principali rivenditori e sullo store on line di JBL al prezzo di 499 euro.