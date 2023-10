Boomdabash: in nuovo singolo “Manifesto” da oggi in radio

Dopo il notevole successo della hit “Lambada feat. Paola & Chiara,” certificata Disco di Platino ( Fimi/GfK), da oggi, venerdì 20 ottobre, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo dei Boomdabash Manifesto Questo brano è estratto dall’ultimo album del gruppo salentino, denominato “Venduti,” un importante progetto discografico che mira a esprimere in modo completo la doppia anima della band. L’album presenta un mix di suoni energici e vivaci, uniti a composizioni più intime. I Boomdabash sono riconosciuti come una delle band italiane più apprezzate e acclamate nella scena contemporanea, vantando oltre 3 miliardi di streaming totali, 31 dischi di platino e più di 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

In Manifesto, brano mid-tempo – naturale prosecuzione stilistica di brani come Don’t Worry (Platino) e L’unica Cosa Che Vuoi (Oro), i Boomdabash ripercorrono il loro percorso artistico: non tutti sanno da dove sono partiti e tra le note di questo brano decidono di condividere con un po’ di malinconia tutta la gavetta del passato, le emozioni degli inizi e i ricordi preziosi che conservano ancora oggi. Incoraggiando alla perseveranza, la band salentina esprime al cento per cento la forza d’animo necessaria per superare sfide e difficoltà nell’attesa dell’arrivo del successo.