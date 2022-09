Bose annuncia gli auricolari “QuietComfort Earbuds II”

Il marchio che ha inventato le cuffie con cancellazione del rumore torna, ancora una volta, a trasformare il settore. Bose presenta la sua prossima generazione di auricolari con eliminazione del rumore true wireless: i Bose QuietComfort Earbuds II. Attraverso la tecnologia di calibrazione del suono Bose CustomTune, gli auricolari QC Earbuds II personalizzano in modo intelligente le prestazioni dell’audio e della cancellazione del rumore in base all’unicità della forma di ogni orecchio, offrendo un’esperienza di ascolto senza precedenti e la migliore cancellazione del rumore al mondo rispetto a qualsiasi cuffia, con fascia o in-ear.

Gli auricolari QuietComfort II hanno un design completamente nuovo. Ogni auricolare è circa un terzo più piccolo del precedente, pesa solo 6 grammi e viene fornito in una custodia di ricarica tascabile. E per un’ulteriore personalizzazione, includono anche un Fit Kit per auricolari caratterizzato da un nuovo sistema in due parti, con fasce di stabilità e cuscinetti intercambiabili, che offrono comfort e vestibilità per l’intera giornata, proprio questo caratterizza il nome. Tranquillo Comfort.

La tecnologia di calibrazione del suono CustomTune è la novità dei QuietComfort Earbuds II. Questa pionieristica innovazione si attiva ogni volta che gli auricolari vengono rimossi dalla custodia e posizionati nelle orecchie dell’utente. Viene riprodotto quindi un tono proprietario, mentre un microfono all’interno dell’auricolare misura la risposta acustica del canale uditivo. Tali informazioni vengono quindi utilizzate per personalizzare con precisione le prestazioni di cancellazione dell’audio e del rumore appositamente per l’utente, il tutto in meno di mezzo secondo.

In termini di audio, CustomTune ottimizza completamente il profilo di frequenza del suono in base alle singole proprietà di ciascun orecchio, in modo che il suono che raggiunge il timpano sia proprio quello che l’artista intendeva: audio realistico ed equilibrato con sfumature, chiarezza e profondità. Per una cancellazione del rumore più potente, CustomTune calibra anche il segnale di riduzione del rumore specificatamente per le orecchie dell’utente, consentendo un significativo miglioramento delle prestazioni. Prende in considerazione le frequenze precedentemente difficili da ridurre, come le voci dei colleghi della scrivania accanto, le grida dei bambini sull’autobus o le distrazioni della famiglia nel tuo ufficio a casa: queste svaniscono senza che l’utente si renda conto che erano lì. E CustomTune si adatta continuamente ai cambiamenti del rumore nell’ambiente, garantendo il mantenimento del miglior livello di cancellazione del rumore.

I nuovi Bose QuietComfort Earbuds II sono compatibili con dispositivi Apple e Android. Sono dotati di un migliore rilevamento vocale – abilitato da un algoritmo di rimozione del rumore aggiornato – e includono la funzionalità Bluetooth 5.3, hanno una classificazione IPX4 per resistenza al sudore e all’acqua e funzionano con gli assistenti vocale integrati dei dispositivi mobili. Gli auricolari offrono fino a sei ore di durata della batteria con tre ricariche aggiuntive fornite dalla custodia. La custodia può caricare completamente gli #auricolari in un’ora, mentre una ricarica rapida di 20 minuti offre fino a due ore di riproduzione. La custodia stessa si ricarica completamente in tre ore tramite porta USB-C®.

Sono dotati di controlli capacitivi touch intuitivi sia sull’auricolare sinistro sia su quello destro, e forniscono accesso a comandi comuni come riprodurre e mettere in pausa un contenuto, controllare il volume, saltare una traccia, rispondere e terminare le chiamate. Inoltre, l’app Bose Music offre più funzionalità come le impostazioni dei collegamenti, le modalità di cancellazione del rumore e l’equalizzazione regolabile, mentre gli aggiornamenti verranno rilasciati nel tempo per aggiungere nuove funzionalità e vantaggi.

I Bose QuietComfort Earbuds II saranno disponibili nel colore Triple Black a partire dal 29 settembre al prezzo di 299,95€, preordinabili già sul sito Bose. Entro la fine dell’anno sarà disponibile anche la variante di colore Soapstone.