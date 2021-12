Bose: ecco il nuovo diffusore SoundLink Flex

Bose annuncia un nuovo diffusore che si aggiunge all’iconica famiglia SoundLink Bluetooth: il SoundLink Flex. Il diffusore SoundLink Flex offre le migliori prestazioni audio possibili, considerate le dimensioni, unitamente a un design completamente nuovo, maneggevole e ultra-robusto. Dotato dell’esclusiva tecnologia Bose dal suono profondo e chiaro, la potenza del SoundLink Flex è in grado di riempire di sonorità l’ambiente del tuo soggiorno durante le tue feste, ma è altrettanto potente per qualsiasi avventura all’aria aperta.

Il SoundLink Flex è inoltre fornito della tecnologia proprietaria Bose PositionlQ che permette di rilevare automaticamente l’orientamento del diffusore, indipendentemente dal fatto che venga sistemato in posizione verticale, appeso o appoggiato sul retro: il diffusore è ottimizzato proprio per offrire un suono ricco e realistico ovunque. Il suo grado di impermeabilità e antipolvere IP67, unitamente alla durata della batteria, in grado di coprire fino a 12 ore, permette un utilizzo estremamente robusto e portatile. SoundLink Flex sarà disponibile a partire dal 16 dicembre 2021 al prezzo di € 169,95.

Prestazioni rivoluzionarie per l’audio portatile

Il Flex utilizza ogni centimetro del suo involucro per offrire prestazioni audio sorprendenti. Un grande trasduttore personalizzato massimizza la chiarezza del suono per distinguere così ogni strumento e voce in ascolto e offre bassi che puoi sentire anche nel tuo petto. Il tutto combinato con due radiatori passivi contrapposti, che trasformano brillantemente le vibrazioni in una potente uscita audio da questo diffusore compatto. La tecnologia proprietaria di elaborazione del segnale digitale (DSP) di Bose riduce drasticamente la distorsione per offrire un suono naturale e pieno.

Per la prima volta, un diffusore Bluetooth – quale il Bose SoundLink Flex – è in grado di rilevare dinamicamente il suo orientamento e si regola automaticamente per offrire un audio senza compromessi grazie alla tecnologia Bose PositionlQ. Che sia in posizione verticale sul banco di lavoro della cucina, appeso a uno zaino o sdraiato accanto alla piscina, il Flex non necessita di altro per garantire una qualità audio ottimale.

Ideato per respingere ogni goccia o perdita, ma anche oggetto di design bello e afferrabile

Grazie al suo grado di protezione IP67 e i materiali di prima qualità utilizzati, il SoundLink Flex è robusto e resistente, pronto per qualsiasi attività prevista per la tua giornata. La superficie morbida in silicone, sul retro del diffusore, insieme alla griglia in acciaio verniciato a polvere, lo proteggono da possibili cadute e urti, non si staccano né si sfaldano e sono resistenti alla corrosione e ai raggi UV. I suoi componenti acustici, ben sigillati, respingono acqua, polvere e sporco senza comprometterne le prestazioni audio. È persino in grado di galleggiare sulla superficie dell’acqua, ad esempio dopo una caduta accidentale nella vasca da bagno, in piscina o in mare. E grazie al suo resistente anello laterale può essere facilmente attaccato a un moschettone o alla fibbia della borsa, appeso a un gancio nella doccia o sulla sedia a sdraio.

Con le sue dimensioni, 50,5 cm di larghezza, 5,3 cm di profondità e 9,1 cm di altezza e pesando poco più di 1 chilo, il Flex si adatta senza sforzo alla tua mano, ha una buona tenuta durante la presa e ha un aspetto elegante sulla tua libreria. È disponibile in tre splendidi colori: nero, bianco fumo e blu pietra.

Si collega in pochi secondi, funziona per tutto il giorno, suona in sincronia con gli altri diffusori collegati

La configurazione di SoundLink Flex è davvero facile e attraverso semplici comandi vocali può essere associato tramite Bluetooth al tuo telefono o tablet in pochi secondi. Memorizza fino a otto connessioni per passare senza interruzioni da un dispositivo all’altro. È possibile controllare il Flex attraverso l’app Bose Connect, in modo da personalizzare le impostazioni e ricevere gli ultimi aggiornamenti software. E i pulsanti situati sull’altoparlante consentono di accendere/spegnere, alzare/abbassare il volume, connettersi al Bluetooth e riprodurre, mettere in pausa o saltare i brani. È inoltre possibile accedere all’assistente vocale dal tuo telefono o ricevere ed effettuare chiamate con una chiarezza eccezionale grazie a un microfono integrato.

Il Flex ha una batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre fino a 12 ore di riproduzione – sufficienti anche per numerose telefonate quotidiane con i propri familiari, o per un semplice e pigro pomeriggio al parco. Il Flex utilizza la porta di ricarica USB-C posizionata strategicamente sul lato opposto rispetto a quello dell’anello laterale; in questo modo è possibile ricaricare e suonare il Flex in qualsiasi posizione senza mai perdere un colpo.

È possibile associare un secondo altoparlante SoundLink Flex o Bose Bluetooth per la modalità Stereo (canale sinistro-destro) o la modalità Party (riproduzione musicale simultanea). A casa, Flex funziona perfettamente con uno o più altoparlanti e smart soundbar Bose per estendere ulteriormente la tua esperienza di ascolto utilizzando la tecnologia Bose SimpleSync. Quando Flex è connesso, puoi semplicemente chiedere al tuo assistente vocale di riprodurre musica sul tuo altoparlante smart e i contenuti verranno riprodotti contemporaneamente su entrambi.