Bose: idee regalo per la festa della mamma

In occasione della Festa della Mamma, BOSE propone tre idee regalo per celebrarla.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

La tecnologia di riduzione del rumore attiva brevettata delle Headphones 700 utilizza microfoni all’interno e all’esterno dei padiglioni per monitorare i suoni circostanti e produce immediatamente un segnale opposto per ridurli, creando un ambiente ideale per goderti la tua musica. Le cuffie NC 700 garantiscono il controllo audio che solo Bose può offrire, con 11 impostazioni che spaziano dalla riduzione completa del rumore (per isolare dall’ambiente circostante) alla trasparenza totale (per essere consapevole di ciò che succede attorno a te come se non indossassi le cuffie).

Dispone di sistema di microfoni interni che isola la propria voce e allo stesso tempo annulla i rumori esterni, è ideale spazi per spazi pubblici o privati, per ascoltare musica, parlare al telefono, accedere ai VPA o concentrarsi sul lavoro. Il padiglione destro è dotato di sensori touch capacitivi che consentono di gestire il volume, le chiamate e la musica senza ricorrere al telefono. I pulsanti a basso profilo consentono di controllare l’alimentazione, i preset di riduzione del rumore e l’accesso all’assistente vocale (VPA).

Nuovi Bose Earbuds QuietComfort

Regalo perfetto per chi lavora da casa, perennemente immerso nelle conference call, per ascoltare la musica preferita come sottofondo durante il lavoro smart o per ricordarsi dei vari promemoria in agenda, i nuovissimi Bose Earbuds QuietComfort sono gli auricolari pronti per questa sfida! Uniscono alla tecnologia Bose di cancellazione del rumore, già adottata con le sue classiche cuffie “around ear”, uno stupendo design ‘in-ear’, diventando i compagni perfetti per il lavoro da casa. I microfoni interni ed esterni monitorano i suoni nell’ambiente e nel canale uditivo e, in una frazione di millisecondo, producono un segnale opposto per eliminare i rumori indesiderati. Così ascolterai solo ciò che desideri.

Grazie agli 11 livelli di controllo del rumore, gli Earbuds QC permettono di poter scegliere quanta parte dei rumori esterni ascoltare o escludere – il che consente di evitare le distrazioni di casa del tutto o parzialmente, migliorando così la concentrazione quando serve. Il tutto offrendo un’esperienza di ascolto davvero coinvolgente.

Nuovi Bose Frames nella versione Soprano

Realizzati per gli amanti della musica o gli appassionati di podcast che preferiscono stare all’aperto, i Bose Frames nella versione Soprano sono pensati per l’uso quotidiano, con uno stile e un design unico e un’acustica superiore. Questi occhiali da sole rettangolari e cat eye con finitura lucida, sono dotati di lenti polarizzate, intercambiabili, una fattura eccellente e un suono realistico intenso e profondo. Grazie al design open-ear, i Soprano sono perfetti per l’ascolto di brani in streaming mentre si pedala o per rispondere alle chiamate quando si passeggia con il proprio cane, il tutto rimanendo consapevoli di quanto accade nell’ambiente circostante.

BOSE SOUNDLINK MICRO

Il Bose SoundLink Micro è un diffusore compatto ma potente, estremamente robusto e impermeabile, soddisfa infatti lo standard IPX7. Ha un’autonomia di 6 ore di musica, che offre con suono profondo, dispone di comandi vocali – Siri & Google – e permette di rispondere alle chiamate direttamente dal diffusore.

Inoltre, è dotato di un cinturino in silicone resistente agli strappi, per portarlo sempre con te, ovunque.