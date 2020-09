Bowers & Wilkins presenta la Serie “600 Anniversary Edition”

25 anni di successi, sei generazioni di prodotti e più di un milione di diffusori venduti. Bowers & Wilkins celebra la propria storia facendo debuttare la serie di diffusori 600 Anniversary Edition, proprio a ricordare il successo della serie di diffusori con il miglior rapporto qualità/prezzo in assoluto.

La nuova gamma comprende i modelli 607, 606, 603, HTM6 che adesso prendono il suffisso “S2”, mentre i subwoofer ASW608, ASW610 e ASW610XP rimangono gli stessi. Gli aggiornamenti delle prestazioni acustiche sono significativi: crossover completamente riprogettati, utilizzando condensatori di bypass Mundorf, già utilizzati per la gamma 700 Series Signature, e reti di alta e media frequenza aggiornate.

I modelli sono le 603 S2 Anniversary Edition, un diffusore da pavimento che offre grande potenza con una precisione e una musicalità eccezionali. Caratterizzato dal Tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio, un midrange FST Continuum Cone da 150 mm (6″) e due woofer a cono in carta da 165 mm (6,5″).

Poi le 606 S2 Anniversary Edition da stand o per l’uso in libreria, che offrono una risoluzione e una neutralità sorprendenti, con un’eccezionale estensione dei bassi. Combinano il tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio con un driver Continuum Cone da 165 mm.

Infine le 607 S2 Anniversary Edition, anch’esso da stand o scaffale e che offre una eccezionale estensione sulle basse frequenze rispetto alle dimensioni. E’ equipaggiato con un woofer da 130 mm Continuum Cone.

Il centrale HTM6 S2 Anniversary Edition è un diffusore compatto ad alte prestazioni per canale centrale con notevole potenza e eccezionale risoluzione e precisione. Dotato del tweeter disaccoppiato a doppia cupola e un doppio cono Continuum Cone da 130 mm.

Tutti i diffusori Anniversary Edition includono anche un nuovo logo celebrativo inciso sul bordo del tweeter in chiaro o scuro, a seconda del colore del diffusore.