Breitling: ecco la linea Chronomat e un nuovo astuccio…sostenibile

Fin dagli anni ʽ40, Breitling ha creato una varietà di modelli dedicati alle donne. C’è stato il delicato TransOcean per signore, definito nel 1957 “una meravigliosa espressione della precisione di Breitling”. Il Lady J si è imposto con audacia negli anni ʽ90. In seguito, nel 2010 il Galactic ha portato un “mix di lusso raffinato e sofisticatezza tecnica senza compromessi”. I segnatempo femminili più recenti includono gli iconici Navitimer 35 e 38 e lo sportivo Superocean 36.

Adesso è il momento di Chronomat. Sebbene le sue radici si immergano negli anni ʽ80, questo orologio all’avanguardia è dedicato alle donne innovative di oggi che cambiano le loro attitudini e sfidano stereotipi. Sportivo ma elegante, questo orologio di ispirazione moderna-rétro accompagna facilmente chi lo indossa, dall’incontro d’affari alla spiaggia o in qualsiasi altro luogo. È simbolo di competenza e stile disinvolto.

Oltre alla scelta della misura (36 mm Automatic e 32 mm SuperQuartzTM), sono disponibili anche in acciaio inossidabile, in versione bicolore che “sta bene con tutto” o in prezioso oro rosso 18 carati. Le donne alla ricerca di una maggiore brillantezza possono optare per la lunetta e gli indici di diamanti.

Il Chronomat Automatic 36 è azionato dal Calibro Breitling 10, con riserva di carica di circa 42 ore. È possibile scegliere tra dieci versioni, con speciali quadranti laccati in bianco, verde chiaro, blu notte o rame.

Il Chronomat 32, invece, è azionato dal Calibro Breitling 77 e ha una durata della batteria da tre a quattro anni. È disponibile in sette versioni, con quadranti bianchi o blu notte.

Ma non è l’unica novità in casa Breitling. Il marchio, infatti, presenta anche un astuccio per i suoi orologi pieghevole e riutilizzabile, creato interamente con bottiglie di plastica riciclate. Con questo nuovo packaging, Breitling reinventa in modo efficace il packaging nell’industria orologiera, sottolineando l’impegno del brand nel cercare di ridurre il suo impatto ambientale e sostituendo le grandi e pesanti custodie, per lungo tempo punto fermo dell’industria, con un’alternativa piccola, intelligente e modulare. Dal tessuto ai pulsanti a pressione che la aprono, la nuova confezione da orologio è ricavata al 100% da bottiglie in PET, ovvero uno dei tipi di plastica più ampiamente riciclati. Una volta che la custodia non è più necessaria, secondo il principio rigenerativo può essere riciclata e quindi reinserita nel ciclo rPET. Le nuove custodie per orologi Breitling saranno disponibili all’inizio del 2021.