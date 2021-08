BREITLING-BENTLEY: una partnerhip ricca di momenti significativi

Il marchio di orologi svizzero Breitling e il produttore di auto di lusso britannico Bentley lavorano insieme da 19 anni, la più lunga collaborazione tra un marchio di orologi e una casa automobilistica di lusso. La partnership è iniziata nel 2002, quando Bentley e Breitling si sono uniti per progettare l’orologio che equipaggiava la prima Bentley Continental GT, che ha debuttato nel 2003.

In seguito, la partnership ha creato alcuni degli orologi più importanti nella storia di Breitling. L’ultimo Bentley Breitling Tourbillon lascia ora la fabbrica – destinato a diventare un orologio iconico da collezione e rappresenta la fine della collaborazione tra i due marchi.

Negli ultimi due decenni, la collaborazione tra Bentley e Breitling ha raggiunto livelli eccezionali nella realizzazione di prodotti di lusso per i loro clienti.

Alla fine di questo anno la collaborazione fra i due marchi avrà termine, ma la reciproca stima ed amicizia, rimarrà grazie alle esperienze e risultati conseguiti insieme.

Alcune delle collaborazioni più memorabili tra i due marchi includono: l’orologio Breitling Bentley Supersports Light Body, il Breitling Bentley GT3 Limited Edition, l’orologio Tourbillon da cruscotto Bentayga, la Continental GT Speed Breitling Jet Team Series, il Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green e la Premier Bentley Centenary Limited Edition.

Nell’aprile 2021, è stato lanciato il nuovo Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition, che si unisce a una serie di altre collaborazioni tra i due marchi. L’ultimo pezzo di questo orologio più recente è stato terminato e sarà presto apprezzato dal suo nuovo proprietario.

La partnership risale al 2002, quando Bentley stava progettando l’auto che sarebbe poi diventata la Continental GT. Bentley ha commissionato a Breitling la creazione di un orologio di bordo che riflettesse il lusso, la qualità e le prestazioni senza pari del nuovo Grand Tourer, che ha debuttato nel 2003.

La sponsorizzazione ufficiale di Breitling del Team Bentley alla 24 Ore di Le Mans è stata un punto culminante per entrambi i marchi. Bentley tornò a Le Mans nel 2003, dove i famosi “Bentley Boys” avevano ottenuto le loro più grandi vittorie alla fine degli anni ’20, Breitling era l’orgoglioso sponsor principale del Team Bentley e lo celebrò con il cronografo Bentley Le Mans in edizione limitata.

Le super prestazioni di Bentley non si limitavano alla pista. Nel 2011, una versione speciale della Bentley Continental GTC Supersports ha stabilito un nuovo record mondiale sul ghiaccio quando il pilota Juha Kankkunen, indossando un orologio

Breitling Bentley Supersports Light Body in edizione limitata, ha raggiunto una velocità di 205mph (331 km/h), frantumando il record precedente, che era stato stabilito da Bentley quattro anni prima. La prestazione è avvenuta nelle acque

ghiacciate del Mar Baltico.

Nel 2014, Bentley è tornata con successo alle competizioni motoristiche nella categoria GT3 con la sua vettura ad alte prestazioni, la Continental GT3, che ha ottenuto numerosi podi. L’orologio Bentley GT3 di Breitling in edizione limitata,

lanciato un anno dopo, era caratterizzato da una cassa sportiva in titanio nero e un quadrante in fibra di carbonio ispirato alle auto da corsa.

Nello stesso anno, Breitling ha anche creato un orologio da cruscotto con movimento Tourbillon per il SUV di lusso per eccellenza, la Bentley Bentayga. Questo è infatti ‘oggetto più prezioso che Bentley abbia mai installato in un’auto, a parte le auto stesse! Sono prodotti come questi che descrivono le grandi capacità realizzative dei due marchi.

Nel 2015, Breitilng e Bentley hanno presentato la Bentley Continental GT Speed Breitling Jet Team Series al Seattle Boeing Seafair Airshow. In omaggio agli ingegneri, ai controllori di volo e ai piloti del Team, Breitling ha commissionato un’edizione limitata di soli sette Bentley Continental GT Speed assolutamente unica. Le magnifiche sette vetture presentavano esterni bicolore in Onyx e Hallmark per riflettere la sorprendente livrea dei jet Breitling.

Nel 2018, Breitling ha lanciato il Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green. Alimentato dal movimento meccanico di punta di Breitling, il Calibro 01, visibile attraverso un esclusivo fondello trasparente con logo Bentley metallizzato. Questi orologi hanno anche una placca incisa con la scritta “Bentley” ispirata allo storico cruscotto della Bentley “Blower” sovralimentata del 1929.

Un anno dopo, in occasione del centenario di Bentley e per celebrare i 100 anni di eccellenza dell’automobilismo di lusso del suo partner, Breitling ha lanciato la Premier Bentley Centenary Limited Edition. Prodotte nelle versioni in oro rosso 18 carati e acciaio inossidabile, presentavano esclusivi quadranti in radica di olmo marrone, un cenno agli inserti in legno della Continental GT Number 9 Edition, presa dal sedile della leggendaria Bentley Blower di Sir Tim Birkin del 1930.

Poiché il viaggio condiviso da Breitling e Bentley volge al termine dopo quasi due decenni, è opportuno che il capitolo finale sia rappresentato dal massimo dell’orologeria di lusso, il Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited

Edition, prodotto in una serie esclusiva di 25 pezzi. Il pezzo che conclude la produzione di questa serie limitata è ora in viaggio verso il suo proprietario. Segna la degna conclusione di una partnership che è sempre stata caratterizzata dall’impegno congiunto di due grandi marchi accomunati da uno spirito pionieristico, l’abilità artigianale, il design raffinato e l’eccellenza tecnologica.