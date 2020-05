Breitling, un arcobaleno per omaggiare gli eroi del Covid-19

Si chiama Superocean Heritage ’57 Limited Edition II ed è l’orologio con il quale Breitling vuole celebrare l’impegno degli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19. Parte del ricavato dell’orologio, infatti, sarà devoluto a enti benefici in prima linea nella lotta alla pandemia.

Il Superocean Heritage ’57 Limited Edition II punta tutto sul colore. I suoi elementi ispirati all’arcobaleno sono un chiaro legame con il simbolo che è arrivato a rappresentare il sostegno agli operatori sanitari in prima linea in tutto il mondo.

Questo modello ha una cassa da 42 millimetri in acciaio inossidabile, quadrante blu e una lunetta girevole bidirezionale con ghiera in robustissima ceramica blu. Tra le sue caratteristiche più sorprendenti vi sono i dettagli di colore che contraddistinguono il quadrante a ore 12, 3, 6 e 9. Gli indici e le lancette delle ore e dei minuti sono rivestiti di Super-LumiNova® nelle gradazioni dell’arcobaleno in giallo, verde, blu, indaco, viola, rosso e arancione.

Il Superocean Heritage ’57 Limited Edition II è disponibile montato su un cinturino in pelle marrone dorato di ispirazione vintage con fibbia ad ardiglione o deployante, oppure con un bracciale integrato Ocean Classic in acciaio con chiusura a farfalla.

Breitling ha annunciato inoltre che nel mese di giugno uno degli orologi Superocean Heritage ’57 Limited Edition II sarà messo all’asta da Charitybuzz, un’organizzazione nota per le sue aste di oggetti ed esperienze uniche a sostegno di cause meritevoli. Chi si aggiudicherà l’orologio avrà l’opportunità unica di fare una chiacchierata live via web con Kelly Slater, membro della Surfer Squad di Breitling e uno dei più grandi surfisti di tutti i tempi. I proventi dell’asta di Charitybuzz saranno devoluti a Direct Relief, un ente benefico con sede negli Stati Uniti.

“Siamo rimasti stupiti dal successo del Superocean Heritage ’57 Limited Edition, che ci ha suggerito che potevamo fare qualcosa per gli straordinari operatori sanitari, per ricambiare in modo tangibile i loro sacrifici, e dedicare proprio a loro questa nuova versione del nostro orologio dai colori arcobaleno.” – ha dichiarato Georges Kern, CEO di Breitling.