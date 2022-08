Brembo è partner del Trofeo Enduro KTM 2022

Da sempre presente nel mondo KTM, Brembo conferma e consolida la forte unione con il marchio orange anche nella diciassettesima edizione del Trofeo enduro monomarca.

Azienda italiana leader mondiale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, Brembo condivide con Ktm un innato spirito racing, che trasferisce anche nei suoi prodotti di serie e in tutte le attività che la vedono coinvolta a fianco del marchio austriaco.

Il Trofeo Enduro Ktm rappresenta un’ottima vetrina per presentare e mostrare in azione le prestazioni degli articoli del segmento enduro. Articoli presenti anche nel catalogo PowerParts ed essenziali come ricambio ufficiale di tutto il reparto corse offroad di Ktm.

L’esperienza quarantennale e la passione di Brembo si ritrova in ogni impianto frenante che realizza: i trofeisti possono confermare l’ottimo feeling del componente con la propria EXC e la sua pronta risposta ad ogni richiesta, soprattutto nei tratti più difficili ed impegnativi. Brembo offre soluzioni professionali e di alto livello, che assicurano un vantaggio decisivo in termini di leggerezza e al tempo stesso di resistenza.

L’atmosfera delle gare del Trofeo è un ottimo banco di prova e gli oltre 300 partecipanti un numero elevatissimo di tester che direttamente dal campo offrono un feedback di assoluta importanza.